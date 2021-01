Число доменов в зоне .ART превысило 100 тысяч

Доменная зона .ART, созданная для профессионалов мира искусства и творческих людей, прошла отметку в 100 тысяч доменов. Юбилейным адресом стал evsukevich.art, зарегистрированный в REG.RU — крупнейшем российском хостинг-провайдере, регистраторе доменов и Амбассадоре зоны .ART.

На юбилейном стотысячном домене evsukevich.art размещается персональный сайт жонглёра Павла Евсюкевича. У артиста множество профессиональных наград в международных конкурсах, статус чемпиона России и мира по жонглированию (в 2010 и 2011 годах). десятки выступлений и воркшопов по всему миру. Также Павел установил 9 мировых рекордов.

В зоне .ART на протяжении последних лет количество регистраций постоянно растёт. По данным Ntldstats.com, сейчас в ней зарегистрировано уже 102000 доменов (год назад было 75000 доменов). Зона .ART занимает 35 место по популярности в мире среди сотен новых доменных зон.

Чаще всего .ART выбирают художники и разные арт-институции. Например, VOLATILITY.ART принадлежит художнику из Чикаго Мэту Кейну (Matt Kane), который начал карьеру с классической живописи, но затем ушёл в IT и стал «креативным программистом». Его работа Right Place & Right Time («В нужном месте в нужное время») запрограммирована на отражение волатильности цены Bitcoin. Осенью 2020 года работа и домен VOLATILITY.ART, на котором она создана, были проданы частному коллекционеру TokenAngels за 100000 долларов.

Другой яркий пример — CIRCA.ART, где размещён сайт британского проекта поддержки творческого сообщества, на котором особенно отразилась пандемия. Каждый месяц Circa запускает в продажу одну работу известного художника, которую можно приобрести всего за 100 долларов. Участие проекте уже приняли Ай Вэйвэй и Патти Смит.

«Я убежден, что наше будущее находится на стыке искусства, финансов и цифровых технологий. .ART — не просто доменная зона. Это зонтичный бренд. 2020 год стал для нас знаменательным: мы получили патент на инновационное решение в области идентификации и хранения объектов интеллектуальной собственности. Количество пользователей, зарегистрировавших домен в зоне .ART, значительно выросло. Наша задача — обеспечить доступ к этому зонтичному бренду для всех желающих расширить свои возможности», — рассказывает Ульви Касимов, основатель .ART.

«Мы рады наблюдать стабильный рост нашего сообщества по мере приближения пятилетней годовщины .ART. Наша команда предоставляет участникам .ART новейшие цифровые решения и продукты, которые способствуют стремительному развитию креативной сферы, культуры и искусства», — говорит Рейхан Касимова, сооснователь .ART.

Узнать подробнее о зоне .ART и зарегистрировать домен можно на сайте REG.RU: https://www.reg.ru/domain/new/ART/.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.