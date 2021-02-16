Спецпроекты

Сервис Superjob запустил рекламную платформу и предоставил бесплатное продвижение всем российским компаниям

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама

Сервис Superjob запустил рекламную платформу для продвижения вакансий, товаров и услуг. Чтобы поддержать российский бизнес, Superjob открыл бесплатный доступ к платформе абсолютно для всех рекламодателей.

Superjob продолжает развивать экосистему сервисов для работодателей и соискателей. Ранее Superjob позволял продвигать на своей рекламной платформе только вакансии, теперь же ее функциональность расширена в разы.

Рекламная платформа доступна всем партнерам Superjob в 85 регионах России: крупному, среднему и малому бизнесу, а также самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Теперь они смогут рекламировать вакансии, услуги и товары на аудиторию в 12 млн пользователей в месяц.

Для рекламных кампаний бизнесу доступны обезличенные данные, которые пользователи Superjob указывают в своих резюме (почти 30 млн в конце 2020 г.). Это достоверные и верифицированные социально-демографические характеристики — от пола, возраста и наличия детей до профессии, уровня дохода и наличия водительских прав. Таргетинг по таким параметрам позволяет показывать рекламу только тем пользователям, для которых предложение может быть интересно — а значит, и сделать рекламу более эффективной. Рекламодатели могут в режиме реального времени отслеживать эффективность и управлять рекламными кампаниями.

Чтобы поддержать предпринимательство и бизнес-сообщество, Superjob открывает бесплатный доступ к рекламной платформе абсолютно для всех рекламодателей. Каждому в рекламном кабинете будут начислены 5 тыс. руб. в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение вакансий, товаров и услуг. Для участия в кампании нужно оставить заявку на сайте.

«На протяжении 2020 г. и до сих пор российский бизнес проявляет чудеса адаптивности, подстраиваясь под вводимые и отменяемые ограничения, переходя на массовую удаленку и многое другое. Открывая доступ к рекламной платформе для всех, Superjob помогает тем, что умеет лучше всего — привлекать талантливых специалистов, находить новые точки роста и повышать продажи», – сказала Анастасия Чучалова, генеральный директор Superjob.

Другие материалы рубрики

Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Секретные видео в Telegram может посмотреть любой посторонний

«Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета»

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Техноблог

Технологии для развлечений, которые не дожили до 2021

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам