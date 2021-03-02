«Тинькофф мобайл» запустил сервис для блокировки рекламы в интернете

«Тинькофф мобайл» запустил для своих абонентов сервис «Блокировка рекламы». С его помощью пользователи мобильного интернета могут заблокировать назойливую рекламу в интернете, а также позаботиться о своей приватности.

После подключения нового сервиса оператор будет автоматически блокировать для пользователей мобильного интернета значительную часть рекламы в браузере, приложениях и играх (баннеры, всплывающие картинки и видео). Также сервис поможет снизить объемы сбора данных об абоненте в интернете.

Воспользоваться «Блокировкой рекламы» могут все абоненты «Тинькофф мобайл»а, вне зависимости от города проживания, вида операционной системы смартфона или браузера. Для этого не нужно скачивать дополнительных приложений или расширений. Подключить сервис можно в разделе «Услуги» мобильного приложения оператора. После подключения абоненту в течение 7 дней будет доступна пробная бесплатная версия сервиса, далее стоимость составит 69 рублей в месяц.

Сервис работает не только в домашнем регионе, но и в роуминге, что позволяет сэкономить потребление интернет-трафика в поездке. Дополнительная плата за эту услугу не взимается.