Спецпроекты

Mail.ru Group поможет брендам развивать инновации в маркетинге

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group запускает «Направление инновационных решений» в коммерческом департаменте. Его команда будет разрабатывать маркетинговые проекты и кастомные цифровые продукты на базе решений Mail.ru Group и партнеров. Проекты будут решать стратегические маркетинговые и бизнес-задачи компаний.

«Направление инновационных решений» — это следующий шаг в развитии отдела нестандартной рекламы. Оно позволит объединить возможности технологий, эффективных маркетинговых решений и креативных кампаний. Команда направления сможет использовать весь спектр продуктов и инструментов Mail.ru Group — от больших данных, облачных сервисов и предиктивной аналитики до платформы мини-приложений и голосовых технологий — для реализации уникальных проектов партнеров. Кроме того, Mail.ru Group развивает маркетинговые и рекламные инструменты, которые дают возможность гибко работать с сегментами аудитории для достижения бизнес-целей. Применяя их, команда «Направления инновационных решений» поможет партнерам запускать эффективные проекты для своих клиентов и внутри компании.

Специалисты отдела будут погружаться в бизнес партнера, в том числе и в сотрудничестве с агентствами: изучать факторы роста компании, проводить совместные воркшопы и образовательные сессии. На основании этих данных команда будет разрабатывать цифровые продукты и стратегии их продвижения для решения задач бизнеса клиентов. Такой подход позволит объединить отраслевую экспертизу партнера и возможности Mail.ru Group — и благодаря этому создавать принципиально новые маркетинговые решения, влияющие на бизнес-показатели.

«Инновации сегодня — важное конкурентное преимущество и один из ключевых векторов развития бизнеса и маркетинга на любом рынке. Наше новое направление поможет брендам запускать комплексные проекты с применением сразу нескольких решений, технологий и продуктов Mail.ru Group — практически в любых комбинациях. В частности, команда отдела будет помогать партнерам разрабатывать маркетинговые кампании, которые будут основаны на сквозном взаимодействии потребителей с нашими сервисами и технологиями», – отметил Александр Будилин, директор «Направления инновационных решений» коммерческого департамента Mail.ru Group.

Возможности Mail.ru Group позволяют брендам использовать передовые технологии и решения для своих задач: от создания комплексных проектов в крупнейших соцсетях до развития новых каналов продаж и продвижения в фудтех-направлении и электронной коммерции, внедрения умных ассистентов в бизнес и пользовательский опыт, работы с данными. Таким образом, бренды смогут запускать собственные цифровые продукты для пользователей и долгосрочные интегрированные кампании на основе технологий и данных.

«Направление инновационных решений» также будет обучать сотрудников брендов работе с технологиями и цифровыми каналами. Это позволит не только еще эффективнее решать задачи партнеров, но и повышать ИТ-экспертизу внутри компании клиента.



Другие материалы рубрики

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России

«Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram

Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера