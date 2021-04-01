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Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток»

Интернет Интернет-реклама Ритейл Розница

В myTarget, рекламной платформе Mail.ru Group, появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж более чем в 30 городах России, а также мотивировать посетителей магазинов на покупки и оценивать возврат инвестиций в продвижение. Таким образом, с помощью myTarget можно запускать омниканальные кампании и оценивать их влияние на маркетинговые и бизнес-показатели.

На платформе myTarget можно настроить показ рекламы более чем на 3,2 тыс. медиаэкранах в супермаркетах сети в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах. Все медиаэкраны расположены в точках с высокой проходимостью, в том числе около касс. Рекламные ролики показываются на всех видеоносителях в магазине одновременно и со звуком. Инструмент доступен как крупному, так и среднему и малому бизнесу.

Для настройки рекламной кампании в кабинете myTarget необходимо в целях выбрать «Indoor реклама». В параметрах рекламодатель сможет самостоятельно задать актуальные магазины для показа роликов. Для этого можно на карте выбрать релевантные районы или добавить супермаркеты списком. При запуске продвижения в супермаркетах рекламодатель платит за показы, бюджет кампании рассчитывается автоматически в зависимости от доступного объема показов в выбранных магазинах.

В разделе «Статистика» рекламного кабинета отображается аналитика по фактическому числу показов, количеству контактов с рекламой в магазинах (OTS), средней частоте контакта и охвату аудитории по городам. Дополнительно по запросу можно получить оценку влияния продвижения на продажи в супермаркетах сети (Sales Lift).

Рекламодатели смогут продолжить коммуникацию с охваченной в супермаркетах аудиторией в интернете, например, подключив кампании с ремаркетингом в myTarget. Обезличенные сегменты загружаются автоматически в рекламную платформу с третьего дня рекламной кампании, а данные в них обновляются ежедневно до конца продвижения. Таким образом, пользователям, которые контактировали с роликами в магазинах, можно показывать новые предложения на ресурсах Mail.ru Group и в рекламной сети.

«Реклама в точках продаж позволяет значительно сократить маркетинговую воронку и мотивировать потребителя на покупку прямо в магазине. Благодаря нашему сотрудничеству с X5 Retail Group теперь рекламодатели смогут в одном кабинете запускать не только интернет-рекламу, но и продвижение в сети супермаркетов "Перекресток". Это позволит самостоятельно и с помощью одной платформы выстраивать омниканальные кампании и оценивать их эффективность, в том числе влияние на реальные продажи в онлайне и в офлайне», – сказала Мария Филина, руководитель направления DOOH Mail.ru Group.

«Мы активно развиваем инфраструктуру индор-каналов на территории наших супермаркетов для улучшения таргетинга и эффективности рекламных кампаний наших партнеров-рекламодателей. Это особенно актуально для локального бизнеса, для оптимизации расходов на каждого привлеченного клиента. Также очень важный шаг для сети и ее клиентоцентричности – ротировать только релевантную предпочтениям клиента рекламу не только в онлайне, но и теперь в офлайне», – сказала Алена Хетагурова, руководитель отдела по работе с партнерами и поставщиками торговой сети «Перекресток».



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