Epicstars запустила B2B-решение для работы с микроблогерами

Российская компания Epicstars разработала специализированное B2B-решение для автоматизированной работы с блогосферой, в котором задействованы возможности искусственного интеллекта (ИИ). Данное решение будет интересно самому широкому кругу рекламодателей, а также профессиональным участникам рынка – маркетинговым и рекламным агентствам.

Новое комплексное интеллектуальное решение Epicstars позволяет задействовать набирающий популярность канал микроблогинга для продвижения практически любых товаров и услуг и, одновременно, открывает рекламодателям доступ к сотням и даже тысячам релевантных площадок, – где бы ни находились их авторы. При этом срок реализации кампании может быть сокращен всего до трех дней. Подчеркнем, что при необходимости Epicstars берет на себя весь комплекс смежных задач планирования и ведения кампании, включая переговоры с блогерами об условиях размещения, вопросы налогообложения и корректировку рекламной кампании в режиме реального времени.

Принципиальным отличием Epicstars является использование технологий ИИ для оценки объема и качества аудитории того или иного микроблогера с точки зрения целей и задач конкретной рекламной кампании. Это позволяет в каждом случае добиваться наиболее рационального расходования рекламных бюджетов.

Напомним, что разработка технологии Epicstars началась более четырех лет назад – компания была одной из первых на отечественном рынке, кто сделал ставку именно на микроблогинг как на принципиально важный и дающий быструю отдачу канал продвижения. И это при том, что работа с микроблогерами, при всей ее привлекательности, требует значительных ресурсов: рынок не вполне структурирован, перечень тематик чрезвычайно широк, а характеристики аудитории того или иного блогера в большинстве случаев неизвестны, что делает оптимальное медиапланирование чрезвычайно трудным.

Предложенная же Epicstars технология позволяет решить указанные задачи наиболее эффективным способом. Так, встроенный в алгоритм Epicstars искусственный интеллект в автоматическом режиме и максимально точно анализирует профиль блогера, его посты, комментарии подписчиков и другие параметры. Например, по фотографиям определяется половозрастная структура аудитории, а анализ опубликованных текстов позволяет точно зафиксировать интересы, вовлеченность, эмоциональную окраску и другие метрики. Также новый алгоритм дает возможность получать реальные данные по географическому распределению подписчиков. Благодаря этому создается абсолютно достоверный – уже не только на уровне половозрастных, но и поведенческих характеристик – реальный портрет целевой аудитории. Важно, что за счет обработки колоссального массива данных (практически всего объема разноформатной информации – постов, лайков, изображений, видео и другого контента) и встроенной аналитики, в распоряжении Epicstars оказывается исчерпывающий набор количественных параметров, необходимых для принятия объективного решения по каждой конкретной площадке. Соответственно, из рабочего поля полностью исключается какой-либо субъективизм, неизбежно возникающий при традиционной экспертной оценке, а эффективность и скорость работы возрастает.

Важно, что благодаря новой технологии Epicstars может опираться не только на собственную базу микроблогеров (сейчас в ней уже содержатся профили и развернутые характеристики более 3 тыс. участников), но и работать в режиме «свободного поиска» в наиболее популярных соцсетях, по заданным параметрам отбирая перспективные площадки. За счет таких инструментов у компании есть возможность ежедневно анализировать и добавлять в базу тысячи блогеров.

Технологии Epicstars содержат инструменты для итерационного улучшения и оптимизации параметров любой рекламной кампании. В частности, алгоритм, оценивая в автоматическом режиме промежуточные результаты, позволяет корректировать (расширять, добавлять) пул блогерских площадок, «самообучаясь» под конкретного рекламодателя и его предложения. Более того, полученные в результате такого анализа параметры рекламной кампании (целевые микроблогеры, итоговые характеристики охвата и пр.) могут использоваться и на последующих этапах – при продолжении или возобновлении программы продвижения. Также одним из ноу-хау Epicstars является «добавление» экспериментальных блогеров (10-15%) к каждой рекламной кампании.

«Работа с микроблогерами – один из ключевых долгосрочных трендов маркетинга в социальных сетях, – сказал Денис Волков, CEO компании Epicstars. – Наша компания была одной из первых, кто обратил на это внимание, увидел и оценил потенциал данного маркетингового канала (еще в 2018 г. мы привлекли порядка $1,8 млн для реализации нашей концепции). Теперь, когда наш стартап вырос и стал поставщиком значимых для рынка B2B-решений, мы полностью готовы предоставлять клиентам полный спектр услуг быстрого и эффективного масштабирования рекламных кампаний, гарантируя при этом кратную экономию бюджетов на привлечение четко сфокусированной и заинтересованной потребительской аудитории. В дальнейшем мы планируем предлагать нашим клиентам часть функционала, заложенного в авторскую технологию Epicstars, по модели SaaS».