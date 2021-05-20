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myTarget запустила инструмент автоматического управления ценой

Интернет Интернет-реклама

myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group, запустила инструмент автоматического управления ценой для получения максимального количества показов рекламы при установленном бюджете. Новая функция поможет пользователям эффективнее инвестировать в продвижение и сократить время на настройку кампаний.

С помощью инструмента рекламодатели смогут получать максимальное количество показов в пределах установленного дневного или общего бюджета на рекламную кампанию. Такая стратегия позволит рекламодателям не заниматься ручной корректировкой ставки для оптимизации расходов, а использовать алгоритмы машинного обучения, которые помогут наиболее эффективно использовать бюджет для охвата релевантных пользователей.

Новая стратегия подойдёт рекламодателям, цель которых — охватить максимально широкую аудиторию. Она также упростит работу новичкам, которым важна простота управления рекламными кампаниями.

Первые тесты инструмента в myTarget показали, что кампании с автоматическим управлением ценой дают в среднем на 10-15% больше показов в пересчёте на потраченный рубль, чем кампании с ручным управлением ставкой.

Рекламодатели смогут как создать новые, так и переключить существующие кампании на автоматическое управлением ценой. Для этого в блоке «Цена и охват аудитории» нужно выбрать оптимизацию по показам, оплату за показы, а также выбрать «Автоматическое управление ценой».

При настройке кампании необходимо задать период трансляции рекламы и выставить бюджет — дневной или общий: в последнем случае система поделит бюджет на суммарное количество дней кампании и определит дневной бюджет самостоятельно.

Для оптимизации затрат рекламодатели смогут ограничить время работы рекламы в течение дня — например, показывать объявления с 9:00 до 19:00. Кроме того, при необходимости ставку можно ограничить сверху, чтобы система не покупала показы дороже заданного CPM.



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