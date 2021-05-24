220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU

В мае 2021 года исполняется 15 лет хостинг-провайдеру и регистратору доменов REG.RU. За годы работы компания трансформировалась в площадку с широким набором услуг для запуска и развития бизнеса в Сети: от доменов и конструкторов сайтов до инфраструктуры для высоконагруженных проектов. Представляем подборку интересных фактов о компании и её клиентах.

Общие показатели

За 15 лет работы REG.RU оказала 39 млн услуг. Сегодня компании доверяют 2,2 млн клиентов, а на обслуживании находится 3,3 млн доменов. Каждый второй домен в России регистрируется в REG.RU.

250000 компаний и предпринимателей выбрали инфраструктуру REG.RU для своих проектов.

Клиенты

Средний возраст клиентов REG.RU — 39 лет. Однако представлены совершенно разные возрастные категории. Например, 1200 аккаунтов зарегистрированы пользователями старше 80 лет, а 6000 аккаунтов — пользователями до 18 лет.

Больше всего клиентов живёт в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре.

В разрезе стран больше всего клиентов REG.RU в России и странах СНГ — Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Молдавии, Армении, Киргизии, Азербайджане, а также в Латвии.

Домены

Сегодня REG.RU занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов в .RU и .РФ и первое место среди российских регистраторов по числу зарегистрированных new gTLDs-доменов. Среди мировых регистраторов REG.RU занимает 10 место по этому показателю.

Самый первый домен, который зарегистрировали в REG.RU, — OKTEDU.RU, адрес сайта управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района региона Югра. В .РФ первым доменом стал, конечно, РЕГ.РФ, который зарегистрировала сама компания. Первым клиентским доменом стал ПЫШКА.РФ.

Самый дорогой адрес, зарегистрированный на первичном рынке, — премиум-домен ALLIANCE.CLOUD за 5 млн рублей. Самой дорогой сделкой в Магазине доменов стала купля-продажа VIRENT.RU за 2,8 млн рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов REG.RU за всё время пользовались зоны .RU, .РФ, .COM, .SITE, .INFO.

Большая часть популярных слов в доменах клиентов компании связана с коммерческой деятельностью (shop, service, store, sale, market), автомобильной отраслью (avto, auto), медиа (news), строительством (stroy). Есть и нейтральные слова (online, line) или указатели на профессионализм (prof, master).

Хостинг и серверы

Сегодня 20% сайтов .RU размещаются на хостинге, парковках и редиректах REG.RU.

Суммарный объём дискового пространства на серверах REG.RU — 2900000 ГБ (или почти 3000 ТБ) на SSD и 254000 ГБ (или 250 ТБ) на RAM.

За 2020 год рост число Облачных серверов выросло в 1,8 раз, а клиенты заказали более 7000 серверов и услуг к ним.

«За 15 лет компания прошла огромный путь развития вместе со всей российской интернет-индустрией. Мы росли, набирались знаний и опыта, создавали новые сервисы и услуги и активно участвовали в законотворческих практиках, связанных с Рунетом. Трепетно осознавать, скольким людям мы подарили свободу самовыражения в Сети, скольким помогли заработать первые деньги, скольких научили, скольким просто дали уверенность в завтрашнем дне. Миллионы клиентов — это большая ответственность и вместе с тем невероятное удовольствие. REG.RU сегодня — это огромная экосистема, это больше 450 профессионалов, которые каждый день помогают людям делать жизнь свою и близких лучше и интереснее», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Сегодня компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.