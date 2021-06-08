«Яндекс.бизнес» разместит рекламу предпринимателей на площадках Google

В рекламной подписке «Яндекс.бизнеса» стало больше площадок, на которых размещаются объявления рекламодателей. К поиску «Яндекса», «Картам», «Услугам», «Дзену» и рекламной сети добавились поисковая выдача Google, а также его партнёрские приложения и сайты.

Объединение крупных рекламных площадок в одной подписке избавит предпринимателей от необходимости выбирать, где размещать объявления. Зачастую у малого бизнеса бюджет ограничен, и нет возможности тестировать разные каналы. Алгоритмы рекламной подписки решают эту проблем, размещая объявления там, где они лучше работают и где больше потенциальных клиентов.

«Важная задача нашего сервиса — экономить не только время, но и деньги предпринимателей, — сказал Юрий Устинов, руководитель «Яндекс.бизнеса». — Малому бизнесу не нужно думать о выборе площадок, ведь рекламная подписка включает крупнейшие. А ещё не нужно контролировать, насколько эффективно распределяется рекламный бюджет. Алгоритмы сами следят, чтобы деньги не тратились на неработающие объявления».

Теперь малый бизнес сможет получать ещё больше целевых клиентов за свой бюджет, так как количество площадок увеличится, а стоимость рекламной подписки при этом не изменится. Как и прежде она рассчитывается на срок от трёх месяцев и зависит от разных факторов, например, вида бизнеса, локации и количества конкурентов.

Сейчас рекламной подпиской пользуются больше 30 тыс. бизнесов из самых разных сфер: салоны красоты, автомастерские, рестораны, коворкинги. «Яндекс.бизнес» помогает им привлекать клиентов, не тратя силы и время на изучение тонкостей рекламы в интернете.