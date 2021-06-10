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«Мегафон» запускает новый сервис подписки на мобильные игры

«Мегафон» и Gameloft, один из самых популярных мировых разработчиков игр, запускают совместный сервис подписки на мобильные игры. Для геймеров будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок.

Gameloft – третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, – например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок. Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулён.

Абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей, причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно – это позволит абонентам изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счета мобильного телефона.

«Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растет. В апреле и мае количество пользователей сервиса «Мегафон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. «Мегафон» уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования», – отмечает коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

«Мы гордимся партнёрством с ведущим оператором сотовой связи и рады предоставить нашу 20-летнюю экспертизу для усиления игрового направления Мегафон а. Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр», – прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.

Около 90% пользователей игрового сервиса «Мегафона» выбирают мобильные игры. Сегодня российские мобильные геймеры чаще всего отдают предпочтению жанру «Головоломки» – на него приходится 35% скачиваний от всех мобильных игр. Далее следуют жанры «Аркады» и «Экшн», на которые приходится 20% и 15% соответственно.

Владимир Бахур

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