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RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства

Хостинг-провайдер RuVDS заключил соглашение о партнерстве с Lenovo. Документ подразумевает полномасштабное обновление парка оборудования, используемого в обеспечении работы дата-центров, что повысит скорость работы серверов клиентов и качество их эксплуатации.

«Новое «железо» позволит снизить плотность размещения виртуальных машин клиентов и увеличить скорость их работы на 19%. Качество всегда было и остается важнейшим приоритетом RuVDS, потому мы и договорились с Lenovo, которая выступит поставщиком самых современных решений для наших дата-центров. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено, и вместе мы сможем задать новые стандарты для всей индустрии», – отметил генеральный директор и основатель RuVDS Никита Цаплин.

В рамках первого этапа масштабной модернизации оборудование было доставлено во все дата-центры компании в России: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. На втором этапе обновлению подвергнутся дата-центры RuVDS в Цюрихе, Лондоне, Франкфурте и Амстердаме.

«Наше партнерство показывает, что модернизация технологического оснащения дата-центров помогает клиенту оптимизировать бизнес-процессы, сократить время решения проблем конечного пользователя. Кроме того, с нашим оборудованием заказчики получают квалифицированную техническую поддержку, что дает возможность не углубляться в вопросы ИТ-инфраструктуры, а сосредоточиться на развитии бизнеса», – отметил Андрей Кутуков, руководитель представительства Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в России, Восточной Европе и Центральной Азии.

Полная модернизация парка оборудования RuVDS в России и странах Европы будет завершена в 2022 г.

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