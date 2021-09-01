От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU

В честь начала учебного года крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет обзор доменных зон для сайтов в сфере образования. Доменные зоны будут интересны самым разным образовательным проектам для взрослых и детей.

Интернет-индустрия открывает широкие возможности для представителей сферы образования. Сайт здесь может как играть роль визитки офлайн-проекта, так и быть полноценной обучающей платформой. А среди тематических доменов можно выбрать те, что подчеркнут специфику проекта и выгодно выделят среди других подобных.

Базовые домены для любых образовательных проектов — .SCHOOL, .ACADEMY, .COLLEGE, .UNIVERSITY и .EDUCATION («образование»), .STUDY («изучать»). С ними можно создавать сайты общеобразовательных учреждений и коммерческих проектов, персональные сайты учителей или репетиторов, площадки с самыми разными учебными материалами. Домены вида PETROV.EDUCATION или 137.SCHOOL запомнятся аудитории.

Проектам, сосредоточенным на образовании для взрослых, можно присмотреться к доменам .DEGREE («степень») или .MBA («магистр бизнес-администрирования»), который созданы для бизнес-школ. Тем, кто хочет подчеркнуть специфику детского проекта, отлично подойдут домены .ДЕТИ и .BABY. Это могут быть классы дошкольного образования или персональные сайты педагогов, специализирующихся на детском развитии.

Для школ и курсов, которым важно подчеркнуть свою направленность, можно выбрать домен, напрямую раскрывающий тему. Так, для школы искусств решением может стать .ART, для танцевальной студии — .DANCE и так далее. А проектам с акцентом на научную деятельность подойдёт .SCIENCE.

На сайте REG.RU каждый может зарегистрировать веб-адреса в представленных и других доменных зонах: https://www.reg.ru/domain/new.

«Онлайн-среда делает образование более доступным и гибким. Люди могут прокачивать свои профессиональные навыки или осваивать новое в рамках хобби в удобном формате и в комфортное время. Используя возможности интернета как драйвер роста, за последнее время появилось много новых проектов. И яркое доменное имя — это то, что поможет выделиться, привлечь новую аудиторию и новых учеников», — комментирует менеджер по продукту REG.RU Антон Бобков.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.