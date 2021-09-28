Авторы рекомендательной платформы «Пульс» смогут зарабатывать на рекламе в видео

Рекомендательная платформа «Пульс» компании Mail.ru Group совместно с «Вконтакте» предоставила возможность публикации видео. Блогеры смогут размещать видео через личный кабинет «Пульса» и зарабатывать на них благодаря встроенной рекламе.

Рекомендательная система «Пульс» предоставит блогерам новые возможности для роста и монетизации своего контента внутри экосистемы VK. Теперь авторы смогут публиковать видео через личный кабинет платформы. Эта функциональность пока доступна в бета-режиме.

Для того чтобы опубликовать видео, нужно привязать к аккаунту в «Пульсе» свое сообщество «Вконтакте». Загруженные через кабинет «Пульса» ролики будут появляться в канале и одновременно сохраняться в альбом сообщества социальной сети. Также интеграция позволит легко размещать в «Пульсе» видео, которые уже были опубликованы во «Вконтакте».

Возможность публиковать видео поможет блогерам не только привлечь новую аудиторию благодаря востребованному формату контента, но и зарабатывать на своих роликах. В них будут встроены рекламные блоки в формате мидролл – и авторы будут получать деньги за показы рекламы внутри видео. Выручка от видео будет суммироваться с доходом от постов и отображаться в личном кабинете «Пульса».

Платформа не устанавливает ограничений по продолжительности видеороликов, но рекомендует выкладывать короткие (от двух до десяти минут) видео развлекательного характера – именно они собирают больше всего просмотров.

«Мы постоянно развиваем «Пульс» и добавляем инструменты для создания и продвижения контента авторов. Сейчас мы запускаем видео-формат публикаций, который очень востребован у пользователей. Мы считаем, что размещение видеоматериалов позволит увеличить аудиторию каналов наших авторов и улучшить их монетизацию», – сказала Ангелина Беседина, директор b2b-направления «Пульса».

Во II квартале 2021 г. дневная активная аудитория «Пульса» составила 8,7 млн человек (+131% год к году), а месячная активная аудитория сервиса достигла 74 млн человек (+86% год к году).