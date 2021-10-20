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«Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU

В свет вышла книга «Феномены настоящего и будущего» Алексея Королюка. Автор — серийный предприниматель, сооснователь хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU, венчурный и профессиональный инвестор в ценные бумаги.

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В книге изложены все накопленные знания, размышления Алексея Королюка о влиянии технологий на развитие человечества. «Феномены настоящего и будущего» — это пособие для всех, кто хочет сориентироваться в быстро меняющемся мире. В своих эссе автор предлагает поразмышлять и найти собственный вектор развития для жизни, карьеры, бизнеса.

Книга представляет собой сборник размышлений о будущем, где каждое эссе описывает один из интригующих современных феноменов и то, как он может повлиять на будущее:

  • интернет людей (Internet of Person) и нейроинтерфейсы;
  • нейросети и искусственный интеллект;
  • цифровое изгнание;
  • зависимость от гаджетов и технологий;
  • фейкньюс и цифровые двойники;
  • роботизация всех сфер и другие.

Книга уже получила положительные отзывы отраслевого и бизнес-сообщества.

«Книга Алексея — это энциклопедия современного мира, технологических трендов, социокультурных изменений, происходящих в нашем обществе. Она охватывает основные сферы жизни, позволяет заглянуть за горизонт событий и явлений, которые случатся с человечеством в отдалённом или не очень будущем. Книга важна и полезна всем тем, кто хочет понимать существующее состояние технологий и решений, зарождающиеся тренды и фундаментальные предпосылки, которыми они обусловлены», — говорит Владимир Волобуев, технологический предприниматель, сооснователь и директор MyGenetics.

Получить книгу бесплатно в электронном формате можно на лендинге: https://future.reg.ru/.

Алексей Королюк — серийный предприниматель, и сооснователь хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU, венчурный и профессиональный инвестор в ценные бумаги. Авторитетный эксперт крупнейших СМИ России, спикер отраслевых мероприятий, участник законотворческих процессов, эксперт комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Популяризатор Data science и AI, исследователь футуристических идей.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

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