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На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил возможность автоустановки операционной системы Windows при заказе Облачных серверов — это одно из немногих предложений на рынке, где используются высокочастотные процессоры Intel Xeon и диски SSD NVMe.

На сайте REG.RU при заказе Облачных серверов на Windows можно выбрать высокочастотные процессоры Intel Xeon с частотой 3,7 ГГц с Turbo Boost до 5 ГГц и дисками SSD NVMe. Услуга в первую очередь подойдет для комфортной работы с бизнес-приложениями, например, 1С.

Преимущества услуги:

  • лицензионная версия Windows;
  • сервер и лицензия оплачиваются на почасовой основе;
  • если сервер нужен время от времени, его можно выключать и экономить, что актуально при использовании Windows в качестве удалённого рабочего стола;
  • несколько серверов можно соединять быстрым каналом через приватную сеть;
  • любой тариф можно попробовать за 100 ₽.

Бесплатно с каждым Windows VPS на любом тарифе доступны:

  • API для разработчиков;
  • быстрые NVME-диски;
  • защита от DDoS на уровнях L3/L4;
  • приватная сеть между серверами.

На всех тарифах Windows VPS доступно подключение с помощью протокола RDP (Remote Desktop Protocol) для работы в режиме удалённого рабочего стола. Благодаря графическому интерфейсу работа с VPS на Windows Server аналогична работе с локальной версией Windows.

Стоимость тарифов начинается от 2,63 руб/час или 1760 руб/мес, включая стоимость лицензии. При остановке сервера оплачивается только IP-адрес — 100 руб. в месяц, 6 руб/ГБ за хранение используемого диска и почасовая стоимость лицензии Windows. Узнать подробности и заказать Облачный сервер на Windows можно на странице услуги.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

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