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REG.RU запустил сервис проверки SSL-сертификатов

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU создал чекер для проверки SSL-сертификатов. Это дополнительный бесплатный инструмент, который поможет оценить безопасность сайта — проверить наличие и вид SSL (Secure Sockets Layer). Такой сертификат защищает передачу данных между браузером пользователя и сайтом.

Сервис создан не только как инструмент для владельцев сайтов, но и для обычных пользователей: отсутствие или использование бесплатного SSL-сертификата могут быть одним из признаков мошеннических сайтов. Сервис позволяет в один клик получить эту информацию.

Проверка SSL-сертификата доступна на сайте компании: reg.ru/ssl-certificate/check-ssl/. Достаточно ввести адрес интересующего сайта и кликнуть «Проверить».‎ Сервис выдаст информацию о виде сертификата, удостоверяющем центре, который его выдал, и сроке действия.

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Если SSL отсутствует, то чекер предложит владельцам сайтов подобрать сертификат, исходя из специфики интернет-проекта.

«Чекер для проверки SSL-сертификатов поможет быстро и без специальных знаний оценить безопасность любого сайта. Это особенно актуально, учитывая, что число случаев кибермошенничества не снижается. Сервис подскажет, есть ли на сайте SSL, а значит — безопасно ли оставить на нём персональную информацию: адрес доставки, данные карты, номер телефона и другое. Сервис сразу отображает ключевую информацию о сертификате. Не нужно совершать дополнительные действия, как в случае с проверкой SSL в адресной строке браузера, когда необходимо кликнуть на «‎замок»‎ слева и затем разобраться в приведённых данных»‎, — поясняет менеджер по продукту REG.RU Антон Бобков.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

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