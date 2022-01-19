«Яндекс» вложится в развитие рекламной платформы для небольших агентств

«Яндекс» инвестирует в развитие рекламной платформы для небольших агентств и предприятий малого и среднего бизнеса. Для этого компания покупает технологическую платформу сервиса eLama, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в «Яндекс.директе», Google Ads, Facebook, «Вконтакте» и других системах. Основные клиенты eLama — представители малого и среднего бизнеса, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы.

Технологическая платформа сохранит бренд eLama и продолжит развиваться в первую очередь в интересах клиентов и партнёров сервиса eLama, который будет и дальше её использовать. Для пользователей eLama всё останется по-прежнему: сервис продолжит работать с текущими рекламными системами на тех же принципах и подключать новые, предлагать рекламодателям широкий спектр решений и возможность выбирать наиболее эффективные площадки для размещения.

Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий «Яндекса», найти новых клиентов и масштабировать бизнес. «Яндекс», в свою очередь, получит технологическую часть сервиса и опытную команду, которая хорошо знает потребности малого и среднего бизнеса и умеет с ним работать. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 г. при согласии ФАС России.

«Для того чтобы реклама малого и среднего бизнеса работала эффективно, предпринимателям нужен качественный клиентский сервис и единое окно размещения в разных рекламных системах. Мы уже создаём продукты, которые позволяют бизнесу самостоятельно запускать рекламные кампании на разных площадках, и будем развивать это направление. Мы хотим, чтобы у клиентов было максимально широкое предложение. Зачастую с малым бизнесом работают небольшие рекламные агентства или частные специалисты, которые как раз и составляют существенную часть клиентской базы eLama. Вкладываясь в развитие таких агентств, мы помогаем малому бизнесу эффективнее привлекать клиентов, а это часть нашей долгосрочной стратегии», — отметил руководитель сервисов «Яндекса» для малого бизнеса Роман Чернин.

«Рынок России уникален с точки зрения количества рекламных систем и инструментов продвижения в интернете. Зачастую у малого и среднего бизнеса встаёт вопрос выбора эффективного инструмента в их конкретном случае. Мы верим, что для развития бизнес должен иметь доступ ко всему инструментарию продвижения в интернете и уметь выбрать наиболее эффективный. Наша платформа помогает в этом непростом выборе. А агентства и специалисты по маркетингу получают простой доступ к размещению на всех площадках. Вместе с «Яндексом» мы сможем масштабировать нашу философию, подходы и инструменты на весь рынок», — сказал генеральный директор eLama Максим Горбачев.