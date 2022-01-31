Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устройств и двухпроцессорная платформа.

На сайте REG.RU при заказе выделенных серверов теперь можно выбрать процессор Intel семейства Xeon Scalable третьего поколения. Доступна большая группа процессоров: Silver 4314, Silver 4316, Gold 5315Y, Gold 5317, Gold 5320, Gold 6326, Gold 6334, Gold 6348. На их основе можно выбрать решения от 8 до 56 ядер.

При схожем количестве ядер и тактовой частоте процессоров нового и предыдущего поколений, производительность первых значительно выше благодаря более современным технологиям.

Gold 5315Y и Gold 6334 идеальны для работы с базами данных и программами 1С, 1С-Битрикс благодаря высокой тактовой частоте и небольшому числу ядер.

Gold 5317 и Gold 5320 станут одним из лучших сочетаний цены и производительности за счёт своих характеристик.

Silver 4314 и Silver 4316 с большим количеством ядер подойдут для сайтов и задач, использующих виртуализацию, а также разработчикам для разных проектов.

Gold 6348 — топовый вариант для высоконагруженных проектов.

Клиенты REG.RU могут заказать готовую конфигурацию или по запросу собрать индивидуальную. Цена зависит от объёма оперативной памяти, количества и размера жёстких дисков. Например, стоимость сервера 2xSilver 4314 (32 ядра, 64 потока) / 64Gb / 2x480Gb составит 25 800 рублей в месяц.

«Нам важно предлагать клиентам современные решения, учитывая особенности их инфраструктуры и задачи, которые они решают. Мы собрали широкую линейку тарифов с процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения, чтобы профессиональные вычислительные мощности стали ещё доступнее для бизнеса», — комментирует Сергей Постоюк, руководитель службы продаж департамента корпоративных продуктов REG.RU.

До конца февраля действует акция: при единовременной оплате нового сервера на платформе Xeon Scalable на два месяца, третий месяц аренды в подарок. Предложение действует для старых и новых клиентов, количество серверов ограничено.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

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