«Алгоритмика» запустила международную соцсеть для детей

Международная школа программирования «Алгоритмика» запустила «Зал славы» – социальную сеть для детей и подростков от 7 до 17 лет со всего мира. Сейчас в ней около 300 тыс. пользователей из 66 стран, а интерфейс соцсети переведен на 13 языков.

«Зал славы» – виртуальное пространство, в котором представлены проекты, сделанные учениками «Алгоритмики». Собранные в «Зале» работы разделены по направлениям — дизайн, сайты, презентации, картинки, решения на разных языках программирования. Дети могут оставлять лайки и комментарии к проектам, добавлять в друзья учеников со всего мира и общаться с ними, менять внешность своему рисованному аватару, выполнять различные цели и получать за их достижение призы.

Стать участником социальной сети может любой ребенок, у которого есть учетная запись на платформе. Получить ее можно бесплатно, прослушав мастер-класс от экспертов «Алгоритмики».

За порядком в «Зале славы» следят модераторы. Каждый ребенок ознакомлен с правилами поведение в соцсети. Дети получают предупреждение, если ведут себя некорректно, проявляют агрессию, используют нецензурную лексику. При нарушениях дети могут быть ограничены в возможности комментирования и публикации проектов. Кроме того, модератор проводит с нарушителем профилактическую беседу. С каждым нарушением длительность бана увеличивается.

По данным «Алгоритмики», дети уже оставили 74 тыс. лайков, 90 тыс. комментариев к более чем 40 ты. образовательных проектов. Количество просмотров проектов – более 225 тыс.

Помимо «Зала славы», на платформе есть центр развлечений. Каждые две-три недели там запускаются новые конкурсы, выходит познавательный контент от «Алгоритмики», проекты методистов, логические задачи или обсуждения, например, новых фильмов.

«Зал славы» вовлекает больше детей и подростков в обучение программированию через общение со сверстниками. Пользователи соцсети демонстрируют высокую активность: 90% детей комментируют проекты в «Зале славы», 60% репостят проекты других детей, 52% ставят лайки, а каждый пятый ребенок дорабатывает чужие проекты. До запуска соцсети во внеурочное время на платформу заходило лишь 10%. Начиная с осени 2021 г., 70% всех учеников «Алгоритмики» по всему миру совершали полезные действия в Зале славы. Таким образом, мы увеличили метрику retention в 7 раз. Многие родители даже рассказывают, что их дети теперь вместо траты времени на компьютерные игры делают внеучебные проекты, чтобы потом их выложить в «Зал славы». Всего за несколько месяцев дети опубликовали уже более 40 тыс. проектов», – сказал основатель международной школы программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов.