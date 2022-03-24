VK запустила брендформанс-формат видеорекламы

VK запустила в myTarget брендформанс-формат для продвижения с помощью видеорекламы – Shoppable Ads. Теперь рекламодатели могут показывать в роликах до 20 товаров со ссылками на их страницы для быстрого оформления покупки и одновременно решать имиджевые задачи брендов.

Новый формат подойдет для любых рекламодателей. Он состоит из рекламного видеоролика бренда и карточек с его товарами, при клике на которые покупатели попадают на страницу продвигаемых продуктов в интернет-магазине. Это позволяет использовать видеорекламу не только для повышения узнаваемости бренда, но и для роста продаж.

Чтобы запустить продвижение с Shoppable Ads, необходимо в рекламном кабинете myTarget выбрать цель кампании – «Узнаваемость», а затем перейти в блок «Продукты VK». Загрузить продукты можно двумя способами: добавив креативы и ссылку на корзину с товаром или на страницу с ним на сайте интернет-магазина или загрузив товарных фид. С его помощью вся необходимая информация о товарах будет добавляться в кампанию автоматически.

Для охвата целевой аудитории можно выбрать любые таргетинги: от социально-демографических и географических параметров до таргетингов по интересам и контекстного таргетинга.

Реклама Shoppable Ads транслируется в in-stream формате в видеороликах в соцсетях. «Вконтакте» и «Одноклассники», которые показываются на платформе «VK видео» с ежедневной аудиторией более 40 млн уникальных пользователей. На текущем этапе новый формат работает на десктопе. В будущем Shoppable Ads будет доступен для продвижения на мобильных устройствах.

Одним из первых Shoppable Ads протестировала компания «Aliexpress Россия». По результатам первых тестов в десктопе маркетплейсу удалось увеличить кликабельность рекламы (CTR) почти в семь раз, а ROI – на 300% по сравнению с другими видеоформатами.

«Для нас важно разрабатывать такие инструменты для брендов, которые позволят им нативно выстраивать коммуникацию с потенциальными и текущими клиентами и увеличивать как имиджевые, так и перформанс показатели. Новый формат Shoppable Ads дает возможность пользователям сразу из рекламного ролика перейти на страницу товара в интернет-магазине. Это позволяет сократить путь пользователя до покупки, а также увеличить продажи и рентабельность инвестиций бренда в продвижение», – сказал Станислав Бонбин, директор по продукту рекламных технологий VK.