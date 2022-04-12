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Геомедийная реклама в «Яндексе» стала доступна всем рекламодателям

«Яндекс» открыл доступ к медийной рекламе в геосервисах всем рекламодателям — ранее размещать такую рекламу в «Яндекс картах», «Навигаторе» и «Метро» могли только рекламные агентства и крупные компании.

Геомедийная реклама позволяет рассказать о своем бизнесе пользователям «Яндекса», которые перемещаются по городу и прокладывают маршруты до нужного места на карте — магазина, ресторана или пункта выдачи заказов. Используя различные форматы — баннеры, билборды или пины — можно повысить узнаваемость и привлечь больше клиентов. Например, рассказать о новых товарах, услугах или точках продаж, анонсировать скидки и акции.

«Основная задача геомедийных форматов — быть привлекательными, но в тоже время ненавязчивыми. Поэтому мы сделали форматы максимально разнообразными — от всплывающих пинов на маршруте движения, до баннеров при построении или движении по маршруту на карте или схеме метро. Особое внимание — безопасности. Например, баннер по маршруту появляется только во время остановки на светофоре или в пробке, когда скорость автомобиля равна нулю», — сказала Екатерина Одинцова, руководитель отдела по развитию медийной рекламы «Яндекса».

Таргетировать рекламу можно по полу, возрасту и интересам. Также доступна настройка по локации, чтобы пользователи видели рекламу в определенных областях на карте. Дополнительно есть возможность настроить показы по времени — чтобы рекламировать магазин или кафе только в те часы, когда они открыты. К примеру, запустить рекламу акции «вторая чашка кофе в подарок» с 10 утра до 21 вечера для тех, кто прокладывает маршрут через станции метро рядом с вами.

Для того, чтобы запустить геомедийную рекламу, необходимо зарегистрироваться в рекламном кабинете. Далее — создать заказ, в котором будет настраиваться реклама, выбрать формат, настроить таргетинг и места показа: все организовано пошагово и интуитивно просто, с дополнительными подсказками в интерфейсе. Чтобы настраивать пины по маршруту и рекомендации маршрута необходима карточка организации в «Яндекс бизнес». Минимальная стоимость запуска медийной рекламы в геосервисах составляет от 17,5 тыс. руб. без учета НДС.

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