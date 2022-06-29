«Одноклассники» представили летнюю программу поддержки для активных авторов

Социальная сеть «Одноклассники» объявляет о старте новой дополнительной программы поддержки авторов. Участники программы смогут получить от 30 тыс. просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков. Заявки принимаются на специальном сайте до 30 июля 2022 г..

За последние месяцы к соцсети присоединилось множество уникальных авторов. С января по июнь 2022 г. в «Одноклассниках» было создано на 53% больше групп, чем в 2021 г.. Новая летняя программа поддержки позволит найти аудиторию в соцсети всем авторам, вне зависимости от даты создания группы. Она стала следующим шагом в работе соцсети с создателями уникального контента после запуска умного алгоритма «Молния», который находит самые интересные новые группы и продвигает их на заинтересованную аудиторию.

Подать заявку можно на специальном сайте. В течение семи дней команда социальной сети проверит анкету, публикации и пришлет уведомление администратору группы о прохождении. Для того чтобы попасть в программу, необходимо иметь оформленную группу (аватар, обложка, описание). Автор еженедельно должен выпускать не менее трех публикаций с разными форматами контента (текст, фото, видео или моменты) на одну из тематик (красота и здоровье, кулинария, дизайн и другие), а также соблюдать правила группового контента в «Одноклассниках».

Претендовать на участие смогут и те авторы, которые уже попадали под алгоритмы «Молнии». После одобрения заявки, публикации группы смогут получить от 30 тыс. просмотров с помощью продвижения в ленте новостей и ленте рекомендаций. Умные алгоритмы соцсети помогут не только увеличить охват публикаций, но и получить новую лояльную аудиторию подписчиков.

«Весной 2022 г. мы помогли сотням новых авторов и инфлюенсеров освоиться в "ОК" и набрать первую аудиторию, а текущим активным группам – получить приток новых подписчиков, - отметил Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям "Одноклассников". - За месяц создатели контента получили в ленте и в рекомендациях дополнительно более 700 млн показов, что позволило им сформировать большую лояльную аудиторию в соцсети. Теперь мы открываем новую программу поддержки в нескольких наиболее востребованных у пользователей вертикалях. Так тематические группы и блогеры смогут стать еще более популярными, а пользователи смогут познакомиться с новым уникальным контентом, подобранным специально для них с помощью умных алгоритмов рекомендаций».