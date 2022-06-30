«VK Реклама» усиливает службу поддержки

Команда «VK Рекламы» усиливает направление поддержки клиентов, сообщили CNews представители VK. Рекламодатели смогут еще быстрее и эффективнее получать ответы на вопросы от службы поддержки в отдельном чате в рекламном кабинете.

Чат работает на базе привычного мессенджера соцсети «ВКонтакте». С его помощью пользователи рекламной платформы смогут отправлять сообщения, прикреплять вложения и записывать голосовые сообщения, которые расшифровываются с помощью технологии распознавания аудиосообщений. История переписки будет доступна в мессенджере соцсети, поэтому рекламодатели в любой момент смогут вернуться к диалогу.

Для обращения в службу поддержки необходимо нажать на виджет в правом нижнем углу в личном кабинете VK Рекламы. В дальнейшем технологии автоматизации позволят рекламодателям еще быстрее получать ответы на простые вопросы о работе с инструментами платформы.