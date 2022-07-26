«Яндекс» ввел новые показатели, которые помогут рекламодателям оценить, как медийная реклама влияет на продажи

В «Мастере отчетов» рекламного сервиса «Яндекс директ» появились новые метрики — post-view- и post-click-конверсии. Теперь рекламодатели могут узнать о целевых действиях пользователей на сайте, совершенных после показа медийной рекламы или клика на объявление. Обновление показывает отложенные обращения, помогает проанализировать эффективность рекламы и ее влияние на продажи.

В performance-кампаниях оценить количество пользователей, которые перешли на сайт с рекламы, позволяет атрибуция по последнему клику. Post-view- и post-click-конверсии предоставляют аналогичные данные, но для медийной рекламы.

В отчете по post-view-конверсиям отражаются события, которые произошли непосредственно после показа рекламы. Это может быть заказ, заявка или звонок. При этом учитываются только те действия, которые были указаны в настройках кампаний как целевые. В свою очередь, отчет по post-click-конверсиям показывает, сколько целевых действий пользователи совершили после клика на медийную рекламу.

«Медийная реклама часто воспринимается как инструмент для решения имиджевых задач: формирования доверия и положительных ассоциаций с брендом. Для оценки эффективности медийных кампаний всегда были доступны стандартные метрики, но теперь появилась возможность оценить влияние медийной рекламы на конечные цели рекламодателя и решение бизнес-задач», — сказала руководитель по развитию медийной рекламы в «Яндексе» Екатерина Одинцова.

Новые показатели уже доступны в «Мастере отчетов». Чтобы посмотреть статистику по всем кампаниям, начиная с 12 мая 2022 г., нужно выбрать атрибуцию по post-view или post-click.