CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва

Минцифры сообщило о том, что сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января 2023 г. могут воспользоваться специальным сервисом «Госуслуг» и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля 2023 г. включительно.

Ранее поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново.

Заполняя форму, необходимо указать следующие данные: ФИО; дату и место рождения; СНИЛС; место жительства; наименование вуза и дату выпуска; серию и номер диплома; специальность; стаж работы в аккредитованных компаниях; военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учёте;

Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

В таком случае при себе нужно будет иметь: паспорт; документ воинского учета (приписное свидетельство); водительское удостоверение (при наличии); подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем; подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Минцифры напоминает, что правила подачи заявлений изменены. Теперь информацию о себе через «Госуслуги» может заполнить сам сотрудник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Telegram впервые в истории опередил WhatsApp по объему трафика в России

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще