Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth

Маркетплейс рекламных продуктов Centra (часть группы «Риалвеб») объявил о покупке образовательной платформы Epic Growth. Эта сделка — часть стратегии по созданию технологического решения для рынка digital-маркетинга, которое поможет агентствам и инхаус-командам эффективно закупать рекламный инвентарь, получать качественную и оперативную техническую поддержку, готовить специалистов с практическим опытом и постоянно наращивать экспертизу внутри команд.

В digital-индустрии одним из главных вызовов остается дефицит квалифицированных кадров. Компаниям приходится инвестировать в молодых кандидатов до 1,5-2 лет, прежде, чем они станут опытными специалистами. Чтобы решить эту задачу, Centra вместе с Epic Growth создадут образовательную платформу в сфере интернет-маркетинга и продакт-менеджмента, которая будет соответствовать постоянно меняющемуся рынку. На базе Centra появятся практические курсы по использованию самых актуальных рекламных продуктов и сервисов и будут проводиться отраслевые конференции.

Centra — опытный игрок рынка digital. Платформа объединяет инвентарь более 170 крупнейших площадок, открывает доступ к различным сервисам аналитики и оптимизации кампаний, работает с более чем 200 крупнейших рекламодателей в стране.

Оборот Centra в 2022 г. составил 12,6 млрд руб. Накопленные опыт и экспертиза станут основой для нового образовательного направления.

По условиям сделки Epic Growth сохранит свою самостоятельность как продукт: ее команда продолжит работу над существующими и запланированными проектами почти в полном составе.

«Centra растет и развивается, отвечая на запросы рынка. Мы сделали инструменты интернет-маркетинга доступнее для агентств и внутренних команд клиентов: собрали на одной платформе практически все известные рекламные площадки и сервисы, упростили документооборот и сделали возможным подключение за несколько минут, — сказал Эмин Аветисян, сооснователь Centra и управляющий партнер «Риалвеб». — Следующий этап — решение проблемы с образованием в индустрии. В направлении образовательного контента пойдем уже вместе с Epic Growth, так как у коллег накоплен огромный опыт построения образовательной платформы и создания востребованных продуктов».

Алексей Писаревский, основатель Epic Growth, объявил о намерении выйти из проекта и назначении новым генеральным директором Epic Growth Татьяны Сукманской, которая фактически рукводит компанией более полугода.

На платформе Centra уже запущены три образовательных курса: «Как работать с Telegram Ads: модерация, аналитика и запуск», «Работа с инструментами продвижения Ozon» и «Аналитика кампаний c системой AdRiver». Также «Риалвеб» уже создал четыре школы: в Санкт-Петербурге, Москве, Ереване и Владимире. В них проходит обучение аналитике, контекстной рекламе и другим специальностям. Это первые шаги, которые помогают быстрее выращивать самостоятельных digital-специалистов.

Рост образовательного направления — часть долгосрочной стратегии Centra, и бизнес Epic Growth был выбран для решения этой задачи. Компании вели переговоры с весны 2022 г. Группа компаний «Риалвеб», в которую входит Centra, ориентирована на привлечение новых партнеров через сделки слияния и поглощения, а также на организацию стратегических альянсов.