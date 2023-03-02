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МТС поможет бизнесу запускать рекламу с мобильных устройств

МТС запустила мобильную версию собственной рекламной платформы «МТС маркетолог». Теперь предприниматели смогут запускать рекламу со смартфонов, а также ускорять процесс настройки кампании за счет добавленных в новой версии рекомендаций по таргетингу и примеров продающих текстов для различных видов бизнеса: от ресторана и салона красоты до автомастерской.

Мобильная версия разработана с учетом потребностей компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые привыкли настраивать рекламу самостоятельно со смартфона. В мобильной версии МТС маркетолога представлены рекомендации для таргетинга для 115 видов бизнеса, а также текстовые шаблоны для рекламных и сервисных рассылок. Они подобраны на основе Big Data МТС и эффективных рекламных кампаний клиентов платформы из этих сегментов. За счет этого общее время настройки кампании сокращается до нескольких минут. Чтобы получить доступ к новым инструментам, необходимо при заведении кампании выбрать направление бизнеса, который пользователь собирается рекламировать.

В мобильной версии сервиса предприниматели могут запустить таргетированные SMS- и MMS-рассылки, в будущем станут доступны RCS-рассылки, таргетированный обзвон и другие рекламные инструменты десктопной версии. Чтобы запустить рекламную кампанию, пользователю необходимо зайти в личный кабинет МТС маркетолога со смартфона на iOS или Android из любого браузера. Если в процессе настройки кампании пользователь отвлечется на звонок или выйдет из окна браузера, все промежуточные действия автоматически сохранятся.

«МТС маркетолог» – ключевой продукт AdTech-направления МТС для малого и среднего бизнеса. За прошлый год количество наших клиентов в этом сегменте выросло почти в 1,5 раза, при этом 45% пользователей регулярно заходят на наш сайт со смартфонов. Именно для этой аудитории мы разработали мобильную версию сервиса, в которой сделали процесс настройки рекламы проще, удобнее и быстрее. Если ценность десктопной версии в том, чтобы самостоятельно тестировать различные гипотезы по креативам и сегментам, то в мобильной версии мы упростили клиентский путь для тех, кому это необходимо. Сервис рекомендует пользователю шаблоны текстов, которые с большой долей вероятности принесут лиды, а также подсказывает аудитории, которым может быть интересно предложение компании. Всё это позволяет любому предпринимателю или маркетологу, даже без соответствующего опыта, с первого раза запустить эффективную рекламу без лишних усилий», – отметил руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС Владимир Фарафонов.

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