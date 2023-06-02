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«Яндекс» добавил нейросетевой свайп в «Клавиатуру»

В «Яндекс клавиатуре» появился нейросвайп — быстрый и удобный метод непрерывного ввода текста с помощью нейросетей. Технология позволяет ускорить набор и сократить количество опечаток и грамматических ошибок на 30% в сравнении с предыдущей версией свайпа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При использовании свайпа человек не нажимает на отдельные буквы, а проводит по виртуальным кнопкам пальцем, не отрывая его от экрана. Раньше слово, которое скрывается под получившейся кривой, распознавалось с помощью созданных людьми формул. Теперь эти формулы создают и постоянно совершенствуют нейросети.

В результате клавиатура одновременно считывает нарисованную кривую, подбирает соответствующие ей слова, ранжирует их и определяет единственное подходящее с учетом всех возможных вероятностей. Также она ориентируется на ранее набранный текст, тематику приложения, в котором все происходит, и умеет правильно подбирать окончания и падежи.

Для обучения нейросетей «Яндекс клавиатуры» разработчики использовали семь миллионов примеров реальных свайпов, собранных с помощью внутренней краудсорсинговой платформы компании.

Александр Афанасьев, руководитель команды «Яндекс клавиатуры»: «Свайп — один из самых простых способов набирать текст на сенсорном экране по-настоящему быстро. По нашим данным, опытные пользователи создают сообщения жестами на 60% быстрее, чем при вводе по буквам. Нейросвайп не меняет привычный процесс работы с клавиатурой, но при этом заметно повышает темп и точность печати. Сейчас он работает на русском, но со временем мы добавим поддержку других популярных языков».

«Яндекс» первым применил нейросети для улучшения ввода текста свайпом. Нейросвайп дополняет другие функции «Яндекс клавиатуры» — в ней есть персонализированные подсказки, автоматический перевод, распознавание речи и не только. «Клавиатура» поддерживает более 100 языков. Она доступна на Android, iOS и в приложении «Яндекс с Алисой».

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