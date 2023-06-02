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«Яндекс маркет» привезет холодильник, мебель и другие крупные товары за один-два часа

Покупатели теперь могут выбрать на «Яндекс маркете» быструю доставку крупногабаритных товаров. Например, можно заказать на сервисе холодильник, мебель или сантехнику и получить через один-два часа — покупку поднимут на нужный этаж. Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

Новая услуга действует для товаров весом до 60 кг и размерами до 170х96х90 см. С быстрой доставкой можно заказать крупные товары, которыми на маркетплейсе торгуют его партнеры. Сервис уже подключил к услуге магазины «Холодильник.ру», «Онлайнтрейд.ру» и «Ого!», скоро таких продавцов будет больше.

Сейчас доставка больших товаров за один-два часа работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Воронеже, Омске и Тюмени. В будущем услуга появится и в других регионах страны.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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