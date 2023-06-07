«Хекслет» запустила виртуального карьерного консультанта на базе ChatGPT

Онлайн-школа программирования «Хекслет» запустила виртуального карьерного консультанта Tota AI для собственной платформы по поиску работы — Hexlet CV. Tota AI проводит оценку резюме, загруженных на платформу, и дает рекомендации по его улучшению. Получить советы от виртуального карьерного помощника могут ИТ-специалисты со всего мира — Tota AI дает рекомендации на русском и английском языках.

Tota AI — виртуальный карьерный консультант. Он представлен на платформе Hexlet CV в виде бота, который автоматически обрабатывает все загруженные резюме, выводит общую оценку по их содержанию и качеству, дает рекомендации для улучшения и на основе предоставленных рекомендаций составляет новый вариант резюме. Карьерный помощник также предоставляет кандидату шаблон сопроводительного письма, основанного на указанном опыте и навыках.

Воспользоваться помощью Tota AI может любой ИТ-специалист бесплатно. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе Hexlet CV и загрузить свое резюме — бот оставит рекомендации в течение нескольких минут.

Кирилл Мокевнин, сооснователь онлайн-школы программирования «Хекслет», сказал: «Технологии Open AI помогают онлайн-школам упростить существующие процессы сопровождения. В нашем случае Tota AI, разработанный на базе ChatGPT, снимает часть нагрузки с карьерных консультантов, но не заменяет их работу. Мы планируем и дальше развивать бота — добиваться более высокой точности рекомендаций, чтобы полностью исключить шаг отсмотра резюме карьерными консультантами. Это значительно снизит нагрузку на карьерный трек и поможет сотрудникам сфокусироваться на более сложных задачах, а кандидатам получать бесплатную помощь в составлении резюме и сопроводительных писем. Мы также планируем внедрить в Tota AI возможность давать рекомендации по развитию карьеры IT-специалиста, основанного на указанном в резюме опыте и навыках: какие навыки стоит подтянуть, какую теорию подучить, какие проекты или тестовые задания помогут ему развиваться в профессиональном плане и т.д.».

Екатерина Савченко, карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет», сказала: «Tota AI значительно упрощает операционную работу с резюме студентов. Он не только дает корректные рекомендации, но и предоставляет улучшенный вариант резюме, что включает в себя исправления формулировок и более привлекательное позиционирование студента для работодателя. Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке IT с наймом начинающих специалистов, Tota AI — составляет крепкую базу, с которой в дальнейшем удобно работать и адаптировать ее под разные площадки и вакансии».