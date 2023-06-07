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«VK реклама» поможет бизнесу учитывать офлайн-продажи в аналитике

Новый инструмент «VK рекламы» повысит эффективность продвижения для бизнеса. Передача данных об офлайн-продажах в пиксель «VK рекламы» позволит привлекать больше целевых клиентов и точнее оценивать результаты кампаний во всех каналах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи могут перейти по рекламе в интернете на сайт бизнеса, но приобрести товар или услугу в офлайне. Учет этого показателя в статистике позволяет оценить полную картину клиентского пути и влияние онлайн-продвижения на ключевые для бизнеса метрики. Новый инструмент позволяет передавать по API данные из CRM-систем компаний в офлайне на платформу «VK рекламf», что упрощает аналитику продвижения в интернете и повышает ее точность.

Кроме того, данные об офлайн-конверсиях учитываются в ML-моделях платформы. На их основе алгоритмы быстрее обучаются, чтобы показывать рекламу тем пользователям, которые вероятнее станут клиентами бизнеса — и в онлайне, и в офлайне.

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