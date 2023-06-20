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В России запустился первый ИИ-ассистент для разработчиков TimewebGPT

Timeweb Cloud представил TimewebGPT — чат-ассистента для разработчиков, который работает на базе модели искусственного интеллекта GPT 3.5. Инструмент оснащен промптами, созданными для решения инфраструктурных задач, и интегрирован непосредственно в панель управления провайдера. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

С помощью TimewebGPT пользователи могут получать детальные ответы на технические вопросы, не прибегая к помощи поддержки, тем самым значительно ускорив процесс разработки и управления собственной инфраструктурой.

Тестирование показало, что чат-ассистент позволяет снизить нагрузку на специалистов поддержки в 1,5 раза.

«Мы интегрировали в нашу платформу передовую модель искусственного интеллекта GPT 3.5, чтобы предоставить удобный инструмент для решения различных инфраструктурных задач. TimewebGPT значительно повысит эффективность работы наших пользователей и сократит время, затрачиваемое на поиск нужной информации», – сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

Модель GPT 3.5, разработанная компанией OpenAI, является одной из версий передовой модели глубокого обучения, способной генерировать высококачественные и информативные тексты в режиме реального времени. Она обладает большим объемом обучающих данных и усовершенствованными алгоритмами, что позволяет TimewebGPT предоставлять точные и авторитетные ответы на технические вопросы, касающиеся облачных решений.

«С TimewebGPT нашим пользователям больше не придется тратить время на поиски инструкций и решений в различных источниках. Они могут обратиться к TimewebGPT прямо из панели управления Timeweb Cloud и получить моментальные ответы на свои вопросы», – отметил Михаил Шпаков, руководитель разработки Timeweb Cloud.

На данный момент TimewebGPT работает в бета-версии и пока доступен не всем пользователям, но уже сейчас можно зайти в панель управления и запросить доступ к тестированию чата.

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Timeweb Cloud — международная облачная платформа для бизнеса и частных лиц. Ключевые возможности платформы: создание, управление и масштабирование ИТ-инфраструктуры по всему миру, защищенное хранение данных, а также использование управляемых сервисов Kubernetes, DBaaS и др. Все сервисы платформы доступны в единой панели управления.

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