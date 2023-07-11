Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч

С начала 2023 г. на столичном «Портале поставщиков» зарегистрировалось более 17 тыс. новых пользователей из разных регионов России. Город уже подписал с ними более 12 тыс. контрактов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков помогает бизнесу реализовывать свои товары, работы и услуги, а госзаказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у добросовестных контрагентов по выгодной цене. Таким образом достигается достойный уровень конкуренции в закупках малого объема. С января по июнь этого года число предпринимателей, зарегистрированных на платформе, увеличилось на 17,2 тыс. и достигло 310 тыс. Более трети новых пользователей – индивидуальные предприниматели и физические лица», – сказал Владимир Ефимов.

На столичном ресурсе работают предприниматели со всей страны. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых граждан, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. В настоящий момент более 90% поставщиков, работающих на платформе, являются представителями малого и среднего бизнеса.

«Поставщики, которые зарегистрировались на Портале с начала этого года, уже подписали 12,1 тыс. госконтрактов с заказчиками из Москвы и других регионов. Объем этих сделок составил 2,3 млрд руб. О востребованности ресурса в стране говорит тот факт, что более половины новых пользователей – это региональные поставщики. Среди них предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов Российской Федерации», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на платформе работает 55 тыс. заказчиков из 40 регионов России. В их числе органы местного самоуправления, школы и детские сады, поликлиники и другие учреждения. Они закупают на ресурсе учебники, мебель, горячие обеды, медицинские товары и оборудование, строительные материалы, оформляют услуги по уборке и содержанию помещений, образовательные услуги по повышению квалификации и многое другое. Каталог продукции на Портале насчитывает более двух миллионов уникальных наименований, ежедневно здесь заключается около 1500 контрактов.

«Росту числа предпринимателей на портале способствует и техническое развитие платформы. В прошлом году на портале запущены сервисы логистики и автоматических ставок, в этом году обновлен модуль регистрации. Для эффективной работы на сайте также применяются технологии искусственного интеллекта. Нейросети умеют определять категорию товара по загруженному изображению и искать соответствия между похожими товарами. Все это помогает бизнесу оптимизировать работу и выстраивать успешную стратегию участия в закупках», – отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на «Портале поставщиков».