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МТС повысила цифровой комфорт жителей самого южного города Дальнего Востока

МТС сообщила о расширении LTE-сети в Южном микрорайоне Находки. Благодаря установке дополнительной базовой станции в районе улицы Бокситогорской скорость мобильного интернета в густонаселенном жилом массиве выросла в среднем на 25%.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям Южного микрорайона комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатре Kion, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях, пользоваться банковскими приложениями и читать книги в электронной библиотеке «Строки».

Интернет «четвертого поколения» обеспечит цифровой комфорт и для многочисленных туристов, посещающих Находку в теплое время года. Находка – самый южный из всех дальневосточных городов России. Она находится на одной широте с Софией и Бишкеком и при этом южнее Сочи. В окрестностях города расположены живописные пляжи и бухты, привлекающие гостей из многих регионов России – Ливадия, Триозерье, Окуневая, Спокойная, Ежовая.

«С помощью технологий сбора обезличенных больших данных и искусственного интеллекта мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть. Чтобы наши абоненты могли комфортно решать насущные вопросы с помощью мобильного интернета дома, на работе или на берегу моря, мы непрерывно улучшаем качество сети и в городах, и в курортных местах. По данным «МТС Travel», Приморье входит в топ направлений для летнего отдыха в России, а Находка – одна из самых популярных локаций в регионе. Наличие современной связи еще больше повышает туристическую привлекательность города и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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