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HostFly.by запускает специализированный WordPress-хостинг

Хостинг-провайдер HostFly.by представил новый продукт в своем портфеле – хостинг, специально разработанный для сайтов на CMS WordPress. Этот продукт является результатом анализа потребностей рынка и интеграции ключевых технологий хостинга, которые востребованы пользователями в Белоруссии.

В рамках нового предложения сайты будут работать на серверах с NVMe-дисками. Эта технология обеспечивает значительное улучшение скорости загрузки по сравнению с классическими SSD. Кроме того, в комплексе услуг идут кэширующие плагины Lite Speed, MemCached и Redis, что дополнительно оптимизирует производительность.

Автоматическое обновление CMS и плагинов – еще одна особенность нового продукта. Она позволяет сайтам оставаться в актуальном состоянии, минимизируя ручное вмешательство. Специалисты HostFly.by отмечают, что благодаря новому предложению пользователи смогут оценить простоту и скорость создания веб-ресурсов на CMS WordPress. Конструктор сайтов Brizy упрощает процесс создания и редактирования веб-страниц, предоставляя готовые шаблоны и интуитивный интерфейс.

С помощью инструмента WordPress Toolkit пользователи могут создавать и синхронизировать копии своих сайтов, что упрощает процесс разработки и тестирования. В области безопасности новый хостинг предлагает аппаратную защиту от DDoS-атак и программную защиту Imunify360 на основе искусственного интеллекта.

Дополнительно предусмотренная круглосуточная поддержка гарантирует, что вопросы и проблемы пользователей будут решены в кратчайшие сроки. А благодаря партнерским отношениям с поставщиками рекламных услуг клиенты компании получат дополнительные бонусы на рекламу Google Ads и «Яндекс директе».

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