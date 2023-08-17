«Яндекс» ускорил проверку рекламного трафика на фрод и улучшил точность определения некачественного трафика

«Яндекс» в 10 раз ускорил проверку рекламного трафика на фрод и в разы улучшил точность определения некачественного трафика. Добиться таких результатов помог новый алгоритм антифрода, запущенный в начале года. Благодаря ему только за первую половину 2023 г. «Яндекс» помог рекламодателям сохранить бюджеты на общую сумму более 240 млрд руб. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новый алгоритм антифрода позволяет «Яндексу» быстрее и точнее определять некачественный трафик, а рекламодателям — не платить за нецелевые действия. Система защиты борется не только с фродом — недобросовестными кликами и ботами, но и фильтрует клики, которые с большой вероятностью не приведут к конверсиям. За такой трафик рекламодатели не платят, точно так же, как и за фродовый.

Количество фрода в интернете растёт, поэтому «Яндекс» регулярно обновляет защитные алгоритмы. Так, за последние три года значительно выросла полнота фильтрации: доля всех отфильтрованных кликов увеличилась вдвое, а в «Поиске» показатель фильтрации увеличился более чем на 120%.

«Такие результаты — итог не только нашей работы, но и помощи рекламодателей. Наши алгоритмы обучаются в том числе на данных о конверсиях, которые мы получаем от бизнеса. Таким образом, совместными усилиями мы решаем одну из самых актуальных проблем на рекламном рынке — проблему роста фродового трафика», — сказал Алексей Гончаров, заместитель коммерческого директора «Яндекса» по качеству.

Для обучения алгоритмов антифрода «Яндекс» использует несколько тысяч различных факторов, включая данные о целевых действиях, которыми рекламодатели делятся через центр конверсий, агрегированную статистику о взаимодействии пользователей с рекламой на сайтах «Яндекса» и рекламной сети и другие. Эти данные помогают антифроду отличать действия, характерные для реальных пользователей, от подозрительной активности: случайных кликов, ботов, мотивированного трафика.