Владельцы сайтов и приложений получат больше возможностей для заработка от рекламы VK

Рекламная сеть VK объединяет сайты и приложения, на которых показывается реклама из платформ компании. Управлять размещением объявлений на своих ресурсах, следить за статистикой и заработком поможет новый партнерский кабинет. В нем проще, быстрее и удобнее настраивать рекламные блоки и управлять показами и доходом, чем в старом кабинете myTarget. Об этом CNews сообщил представитель VK.

«На показах рекламы из платформ VK зарабатывают сотни тысяч сайтов и приложений. Общий доход партнеров за первые полгода 2023 вырос на 40%. Теперь партнеры смогут проще и удобнее управлять рекламными блоками, нативно встраивать их в свои проекты и улучшать опыт пользователей, повышая заработок от монетизации своих проектов», — сказал Камиль Насруллаев, директор рекламной сети VK.

Зарегистрироваться в партнерском кабинете рекламной сети VK может любой владелец сайта или приложения с помощью VK ID или почты. Достаточно добавить ссылки на все проекты, в которых будет размещаться реклама. После прохождения модерации и интеграции с платформой партнеры начинают зарабатывать на показах рекламы.

В новом кабинете можно добавлять приложения, еще не опубликованные в магазинах приложений, чтобы настроить и протестировать рекламную монетизацию до официального релиза. Выбирать рекламные блоки, которые будут отображаться на сайте или в приложении, тоже стало удобнее. Это могут быть как статичные объявления, так и баннеры с видео или ролики в основном видеоконтенте — in-stream-видео. В части форматов доступна адаптация рекламного блока под дизайн страницы, где он будет показываться.

Для того чтобы посмотреть, как выбранный блок будет отображаться на сайте или в приложении, необходимо выбрать тестовый режим и привязать устройства для проверки. В кабинете можно выбрать рекомендованную стоимость тысячи показов рекламы в блоке или установить порог, ниже которого объявления отображаться не будут. Если необходимо ограничить показ рекламы от определенных доменов или по конкретным тематикам, установить блокировку можно на уровне аккаунта или отдельного сайта и приложения.

Расширенная статистика покажет результаты более чем по десяти срезам: по проектам, рекламным блокам, сравнению с прошлыми периодами и другим метрикам. Действующие партнеры рекламной сети могут полностью перенести настройки и доход из старого кабинета myTarget.