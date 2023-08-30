CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Владельцы сайтов и приложений получат больше возможностей для заработка от рекламы VK

Рекламная сеть VK объединяет сайты и приложения, на которых показывается реклама из платформ компании. Управлять размещением объявлений на своих ресурсах, следить за статистикой и заработком поможет новый партнерский кабинет. В нем проще, быстрее и удобнее настраивать рекламные блоки и управлять показами и доходом, чем в старом кабинете myTarget. Об этом CNews сообщил представитель VK.

«На показах рекламы из платформ VK зарабатывают сотни тысяч сайтов и приложений. Общий доход партнеров за первые полгода 2023 вырос на 40%. Теперь партнеры смогут проще и удобнее управлять рекламными блоками, нативно встраивать их в свои проекты и улучшать опыт пользователей, повышая заработок от монетизации своих проектов», — сказал Камиль Насруллаев, директор рекламной сети VK.

Зарегистрироваться в партнерском кабинете рекламной сети VK может любой владелец сайта или приложения с помощью VK ID или почты. Достаточно добавить ссылки на все проекты, в которых будет размещаться реклама. После прохождения модерации и интеграции с платформой партнеры начинают зарабатывать на показах рекламы.

В новом кабинете можно добавлять приложения, еще не опубликованные в магазинах приложений, чтобы настроить и протестировать рекламную монетизацию до официального релиза. Выбирать рекламные блоки, которые будут отображаться на сайте или в приложении, тоже стало удобнее. Это могут быть как статичные объявления, так и баннеры с видео или ролики в основном видеоконтенте — in-stream-видео. В части форматов доступна адаптация рекламного блока под дизайн страницы, где он будет показываться.

Для того чтобы посмотреть, как выбранный блок будет отображаться на сайте или в приложении, необходимо выбрать тестовый режим и привязать устройства для проверки. В кабинете можно выбрать рекомендованную стоимость тысячи показов рекламы в блоке или установить порог, ниже которого объявления отображаться не будут. Если необходимо ограничить показ рекламы от определенных доменов или по конкретным тематикам, установить блокировку можно на уровне аккаунта или отдельного сайта и приложения.

Расширенная статистика покажет результаты более чем по десяти срезам: по проектам, рекламным блокам, сравнению с прошлыми периодами и другим метрикам. Действующие партнеры рекламной сети могут полностью перенести настройки и доход из старого кабинета myTarget.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing

VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive

Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда

Японский Национальный центр кибербезопасности девять месяцев не мог обнаружить собственный взлом

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще