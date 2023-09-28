«Мегафон» объединил более половины рынка видеосервисов в одной подписке

В подписке «Мегакино» от «Мегафона» появились еще два онлайн-кинотеатра: Wink и more.tv. Теперь в одном предложении собраны шесть видеосервисов, вместе занимающих более половины российского рынка. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Два видеосервиса добавлены к уже доступным в «Мегакино» «Иви», Okko, START и Premier. Расширение предлагаемого контента не повлияло на цену подписки. Не поменялся и принцип ее работы: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании изменить.

Теперь «Мегакино» охватывает более половины кино- и теле- продукции, доступной онлайн в России. Согласно оценке J’son & Partners за 2022 г., суммарно шесть онлайн-кинотеатров из «Мегакино» занимают около 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% - по количеству подписчиков.

«Мы рады, что к нашей подписке «Мегакино» присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видео-контента, при этом цена такой подписки – как если бы он платил только за один видеосервис. Мы верим, что такой способ наиболее выгоден для зрителя. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «Мегакино»», - сказал коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

В подписке «Мегакино» от Wink доступно свыше 120 телеканалов (включая архив ТВ-программ), а также 27 тыс. фильмов и сериалов. В подписке «МегаКино» от more.tv доступен 131 ТВ-канал, а также 7 тыс. фильмов и сериалов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.