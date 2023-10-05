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«VK Реклама» поможет бизнесу оценить отложенный результат от продвижения

В «VK Рекламе» бизнес может оценивать, какие целевые действия пользователи совершили после просмотра рекламы, даже если они не кликнули по объявлению. Это позволит учитывать цепочку контактов пользователей с бизнесом до конверсии и влияние рекламы на результат.

Пользователи могут увидеть рекламу в интернете, но не перейти по объявлению сразу и совершить целевое действие позже. Оценка post-view-конверсий определит объявления, которые привели к целевому действию — заявке, добавлению товара в корзину или к покупке.

Новый инструмент работает на базе пикселя «VK Рекламы» — он в обезличенном виде передает действия, которые аудитория совершает на сайте, в рекламную платформу. Бизнес может учитывать события, совершенные пользователями в течение семи дней после просмотра объявлений.

В будущем интервал для анализа post-view-конверсий увеличится, а бизнес сможет выбирать количество дней для оценки отложенного результата от продвижения.

Посмотреть аналитику можно в кабинете «VK Рекламы». Для этого в блоке «События пикселя» статистики необходимо выбрать post-view в качестве типа атрибуции.

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