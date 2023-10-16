CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Три новых премиальных формата рекламы появились в геосервисах «Яндекса»

Рекламодателям доступны сразу три новых премиальных формата в «Картах» и «Навигаторе»: премиум-билборд по маршруту в геосервисах, баннер в геосервисах со сторис и премиум-баннер при построении маршрута. Все они помогут брендам не только повысить узнаваемость и выделиться среди конкурентов, но и интерактивно взаимодействовать с аудиторией. Новые геомедийные форматы помогут рассказать о компании пользователям, которые находятся в пути или планируют маршрут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Премиум-билборд по маршруту в геосервисах привлечет внимание пользователей в приложениях «Яндекс карты» и «Навигатор» благодаря кастомизированной 3D-модели на карте, которая органично вписывается в приложение. Формат может быть представлен не только стандартными логотипами, но и в виде флагманских продуктов, визуализированных образов главных ценностей бренда или желаний пользователей. Например, в виде кофейной чашки с булочкой, самокатов или подарков — такие 3D-модели рекламодатели уже размещали в тестовых кампаниях. Это самый заметный рекламный формат в геосервисах — согласно первым тестам кликабельность премиум-формата до трех раз выше, чем у стандартного билборда по маршруту.

Баннер в геосервисах со сторис появляется на экране во время остановки автомобиля — так он не отвлекает пользователя от дороги. По клику на рекламу открывается сторис с дополнительной информацией о продукте или услуге с возможностью перехода на сайт компании.

Премиум-баннер при построении маршрута показывается в «Навигаторе». Кликнув на объявление, пользователь может перейти напрямую на сайт в браузере, открыть сайт внутри приложения, посмотреть сторис рекламодателя или фуллскрин-баннер — и уже там более подробно изучить предложение.

«Реклама в “Яндекс картах” и “Навигаторе” — это возможность нативно встроиться в пользовательский сценарий — геосервисы «всегда в кармане» и ежедневно помогают решать повседневные задачи аудитории. С их помощью люди ищут нужный магазин, заправку или парикмахерскую. По данным Ipsos, 97% респондентов хотя бы раз использовали геосервисы за последний месяц, при этом 86% опрошенных отдают предпочтение сервисам «Яндекса». Такая активность пользователей — отличная возможность для бизнеса построить контакт с платежеспособной аудиторией, запомниться и помочь решить задачи как в моменте, так и в более долгосрочном плане, а новые форматы позволят достигнуть этих целей еще быстрее и эффективнее», — сказал Денис Малявин, руководитель геомедийной рекламы в «Яндексе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще