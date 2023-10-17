МТС Ads открыла возможность таргетинга в Telegram на внешних данных и сегментах Big Data

ПАО «МТС», цифровая экосистема, открыла возможность запускать рекламу в Telegram Ads на внешних данных — с таргетингом по номерам телефонов российских операторов. Рекламу можно настроить в интерфейсе сервиса «МТС маркетолог», используя таргетинг по географии и интересам на основе Big Data МТС, а также по сегментам и группам мессенджера. Осенью к ним добавится возможность запускать рекламу по своей базе, а также реклама по модели CPM с оплатой за одну тыс. показов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Клиенты МТС могут воспользоваться как стандартными для России инструментами Telegram Ads (таргетинг на аудиторию конкретных каналов, категории, интересы и гео по данным Telegram), так и использовать для таргетинга внешние данные, связанные с номерами телефонов — больше 250 базовых сегментов на данных Big Data МТС, уникальные сегменты на данных пяти тыс. метрик МТС, а также таргетинг на данных своих CRM-систем.

В рекламных кампаниях, запускаемых в мессенджере через интерфейс сервиса «МТС маркетолог», отсутствует минимальный порог бюджета — настроить и запустить рекламу можно на любую сумму. Стоимость не привязана к курсу валют и фиксирована в рублях — 90 копеек за сообщение для малого и среднего бизнеса, рассылок по собственной базе. Осенью будет запущено продвижение по CPM-модели с оплатой за тысячу показов.

Клиенты могут продвигать в Telegram Ads сообщения, группы, боты со ссылками внутри Telegram, а также сообщения со ссылками на внешние источники, добавляя в них UTM-метки, что позволит вести пользователей на сайты и приложения. Эта возможность фактически превращает Telegram в перформанс-инструмент с высоким уровнем доверия и ежедневной аудиторией около 55 млн человек в России, и открывает возможность запускать механики динамического ретаргетинга, напоминая клиентам о «брошенной корзине», скидке на товар, которым он недавно интересовался и т.п.

При запуске рекламы можно настроить частоту показа — от одного до четырех раз на клиента за кампанию. Срок модерации кампаний составит от 4 до 6 часов в любом часовом поясе на территории России. Все рекламные объявления, запущенные в Telegram Ads через «МТС маркетолог», маркируются с помощью бесшовной и бесплатной интеграцией с ОРД «Медиаскаут», и отвечают требованиям федерального закона о рекламе. Клиентам будет доступна онлайн-аналитика показа кампаний, после завершения кампании вся информация будет выведена на дашборд.

«Мы рады совместить технологии и масштаб МТС и Telegram. Теперь российский бизнес и рекламные агентства смогут запускать рекламу в Telegram на основе внешних данных — сегментов Big Data МТС, собственных CRM-систем по номерам телефонов. Мы рады предложить клиентам МТС такую возможность. Наш подход позволит связать показ рекламы в Telegram и клик на нее, с поведением пользователя на сайте, и даст возможность догнать клиента в других каналах. Я верю, что мы, как технологическая платформа, являющаяся селлером Telegram в России, будем использовать наши технологии для развития Telegram как performance- и brandformance-инструмента, и верим, что в ближайшие годы он станет обязательной частью рекламного медиамикса», — сказала директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.