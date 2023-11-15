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«Яндекс» за три года подготовит 350 тысяч ИТ-специалистов

С 2023 по 2026 гг. «Яндекс» подготовит для российского рынка более 350 тыс. специалистов, владеющих ИТ-навыками. Это втрое больше, чем в предыдущие три года. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Владение технологиями и умение программировать — больше не прерогатива тех, кого называют «айтишниками». Мы давно готовим специалистов для ИТ-отрасли: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, но у нас есть и программы для людей из других сфер. Неважно, начинающий ты или опытный, менеджер или ученый — навыки обработки данных и понимание принципов работы ИИ нужны всем», — сказала директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова.

Охват образовательных проектов «Яндекса» вырастет за счет внедрения новых форматов обучения, появления новых программ подготовки, в том числе междисциплинарных, расширения партнерства с вузами и широкого использования образовательных решений на основе генеративных нейронных сетей.

Программы для детей и подростков

За три года не менее 150 тыс. школьников и студентов колледжей освоят основы ИТ и получат навыки разработчика в «Яндекс лицее» и других проектах компании.

В «Лицее» с 2023 г. можно учиться в онлайне. Появились курсы по новым языкам программирования — в будущем их станет больше. Также лицеисты могут узнать, как обучать нейросети и создавать высоконагруженные приложения.

Поддержка высшего образования

По прогнозу «Яндекса», к 2026 г. на вузовских программах компании будут учиться 12 тыс. студентов, получивших высокий балл на ЕГЭ. Это около половины всех высокобалльников, которые выбирают ИТ-специальности. Программы «Яндекса» будут доступны более чем в 20 университетах и институтах.

Около 700 специалистов пройдут обучение в «Школе анализа данных» «Яндекса» — на 40% больше, чем за предыдущие три года.

«Яндекс» продолжает расширять сотрудничество с вузами и запускает в том числе междисциплинарные программы — для студентов специальностей, не связанных с ИТ. Они смогут изучать анализ данных и основы программирования.

«Яндекс практикум» открывает ускоренные онлайн-бакалавриаты и магистратуры для людей, которые хотят быстро освоить ИТ-профессию.

Профессиональная переподготовка

За три года «Яндекс практикум» увеличит охват в четыре раза: необходимые для успешной карьеры прикладные навыки смогут освоить 200 тыс. человек.

Число образовательных программ «Практикума» превысит 150 — сейчас их 127. На платформе появятся курсы для освоения новых профессий, расширятся возможности для корпоративного образования.

«Яндекс» продолжит внедрять в свои образовательные продукты решения на основе генеративных нейросетей. В «Яндекс учебнике» уже работает ИИ-помощник — он использует нейросеть YandexGPT, чтобы помогать в подготовке к ЕГЭ по информатике. В «Яндекс практикуме» есть генеративные подсказки от YandexGPT — с ними проще разобраться в сложных темах. Особенность нейросетевых решений — способность подстраиваться под уровень ученика, что делает учебный процесс более персонализированным.

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Яндекс с 2007 г. реализует проекты, которые открывают доступ к качественному ИТ-образованию по разным направлениям для всех желающих вне зависимости от опыта и возраста. «Яндекс» сотрудничает с 16 ведущими российскими университетами, обучает школьников ИТ-навыкам в «Лицее», готовит топовых ML-специалистов в «Школе анализа данных» и поддерживает образовательные и просветительные проекты для всех возрастов.

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