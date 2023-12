Проверить совместимость людей можно по профилям «Вконтакте» с помощью искусственного интеллекта

CVсode представил новый функционал для определения совместимости в работе и отношениях между пользователями российской соцсети. Об этом CNews сообщили представители CVсode.

Командой разработана и обучена искусственная нейронная сеть, способная по профилю «Вконтакте» определить характер пользователя. На основе полученных данных система анализирует информацию зарегистрированных пользователей платформы и предоставляет уровень совместимости. Сейчас алгоритм способен проверить, насколько вам соответствует человек для отношений или для работы в команде. Размерность нейронной сети составляет 28,483 тыс. параметров, эти параметры алгоритмы сивикода получают, анализируя текст постов пользователя. В обучении нейронной сети приняли участие 2 тыс. пользователей, прошедших тестирование и согласившихся участвовать в эксперименте. Препринт научной публикации размещен на ресурсе Researchgate. Social Behavior Lab разместила черновик статьи Neural Network-Based Classification model for Personality Identification with Use of Text Data in Social Nets Publications: An Exploratory Study. CVсode стремится предоставить максимально точные результаты, опираясь на обширные объемы данных и постоянное обновление своих алгоритмов.

CVсode — уральский айти-стартап, основанный в 2018 г. Артемом Аментесом, выпускником Кембриджа и научным сотрудником МФТИ. Входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний.