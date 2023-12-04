CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране

По результатам исследования Правительства России был составлен рейтинг городов по уровню качества жизни. Эксперты оценили муниципалитеты по нескольким показателям, в том числе, по качеству мобильной связи и доступности интернета. Второе место после Москвы в списке заняла столица Чечни.

Грозный попал в топ комфортных городов благодаря низкому уровню преступности, новым дорогам, работе ЖКХ и чистому воздуху. Специалисты рейтинга отмечают и живописные места в городе.

С увеличением прироста населения и отдыхающих в столице Чечни, на 15% выросла и активность пользователей мобильного интернета. За 11 месяцев в Грозном скачали более 660 ТБ данных. Этого хватит, чтобы 113 лет беспрерывно показывать любимый предновогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Чтобы жители и гости столицы республики всегда оставались на связи, «Мегафон» в 2023 г. запустил несколько новых телеком-объектов и модернизировал около 50 базовых станций. Сегодня максимальная скорость передачи данных в Чечне достигает 157 Мбит/с.

«Комфорт города определяется тем, насколько хорошо в нем живется людям разных возрастов. В этом году мы расширили сеть LTE как на местном рынке, где часто можно встретить старшее поколение, так и в районе нефтяного университета, где учится молодежь. Абоненты всегда остаются на связи и могут в любой момент скачать необходимый объем данных», — сказал директор «Мегафона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Высокоскоростной интернет доступен не только в таких крупных населенных пунктах республики как Грозный и Гудермес, но и в небольших селениях. Мобильная связь в этом году впервые появилась в поселках Ойсхара, селах Кири и Махкеты, а интернет ускорился в селе Ведено.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль

Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Доля криптовалюты, вовлечённых в торги, достигла исторического минимума Инвесторы придерживают Bitcoin и Ethereum

Цифровизация страхования: какие новинки внедряют лидеры рынка

Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще