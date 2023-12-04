«Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН

Команда «Справочной» (медиа о бизнесе банка «Точка») запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) и УСН (упрощенная система налогообложения). Об этом CNews сообщили представители «Точки».

УСН могут применять ИП и ООО, у которых работает не больше 130 сотрудников, а доход бизнеса в 2023 г. должен быть до 251,4 млн руб.

АУСН могут применять предприниматели, зарегистрированные в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане, так как это экспериментальный режим, и тестируют его только в этих регионах. При этом режиме численность работников не должна превышать пяти человек, а доходы бизнеса до 60 млн руб. в год.

«Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН

«С 2022 г. в России появился новый режим налогообложения — АУСН, при котором налоговые ставки выше, чем при обычной упрощенке, но меньше отчетности и нет взносов на обязательное страхование. При определенных параметрах бизнеса этот режим позволяет сэкономить на налогах, поэтому многие предприниматели перешли на АУСН. Однако после смены режима часть предпринимателей стали платить больше налогов, потому что АУСН им не подходит. Мы не хотим, чтобы предприниматели переплачивали налоги, поэтому сделали калькулятор, который покажет, стоит ли переходить с УСН на АУСН в 2024 г.», — сказала шеф-редактор «Справочной» Татьяна Суворкова.

Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, предпринимателю нужно ввести в специальную графу данные о своем бизнесе. Так, потребуется указать годовую выручку компании, количество сотрудников и их годовую зарплату. В результате калькулятор подскажет, какую сумму налогов предприниматель заплатит на каждом из режимов и объяснит, почему тот или иной формат работы с налогами для него наиболее выгодный.