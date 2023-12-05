Ralf Ringer внедрил генеративные нейросети в работу с отзывами на маркетплейсах

Российский производитель обуви, компания Ralf Ringer, автоматизировала ответы на отзывы клиентов на маркетплейсах с помощью технологии YandexGPT. Решение может обрабатывать несколько десятков тысяч вопросов и отзывов в месяц. Проект реализован на базе сервиса Smart-Reply.AI для автоматизации клиентского обслуживания. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Интеллектуальный сервис Smart-Reply.AI позволяет отвечать на вопросы клиентов о продукции Ralf Ringer за несколько минут. С помощью YandexGPT решение автоматически анализирует текст запроса, определяет его тональность, тему, контекст, обогащается данными о товаре. Далее генеративная нейросеть в составе решения формирует ответ и публикует его на маркетплейсе. В ситуациях, где требуется проверка, ответ ожидает модерации менеджера.

В результате проекта Ralf Ringer сократил нагрузку на сотрудников отдела клиентской поддержки в два раза и улучшил качество ответов.

В ближайшее время Ralf Ringer планирует расширить функциональность ИИ, обучая его на специфических данных и параметрах обуви. Это позволит автоматически отвечать на более широкий круг вопросов, связанных с продукцией компании. К примеру, решение сможет отвечать на вопросы об уходе за обувью, температурных режимах, скольжении подошвы.

«Внедрение искусственного интеллекта в процесс обслуживания клиентов - это не просто следование технологическим трендам, это стратегический шаг на пути к повышению качества и оперативности нашего сервиса, - сказал Юрий Воробьев, исполнительный директор Ralf Ringer. – Мы стремимся не только удовлетворять, но и превосходить ожидания наших клиентов, и благодаря новым технологиям мы сделаем нашу продукцию еще более доступной и понятной для покупателей. Нам важно не просто продавать обувь, а предоставлять высококлассный сервис, который делает покупки в Ralf Ringer приятным и легким опытом».

«На наших глазах революция генеративных нейросетей переходит в практическую плоскость. Превращать возможности ИИ в бизнес-ценность – задача непростая, но благодаря нашим клиентам и партнерам – осуществимая», – отметила Вера Благовещенская, основатель сервиса Smart-Reply.AI.

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YandexGPT — нейросеть, которая умеет создавать и перерабатывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Нейросеть можно протестировать в собственном бизнесе — для этого нужно оставить заявку на доступ к API через Yandex Cloud. API позволяет использовать возможности генеративных языковых моделей в бизнес-приложениях и веб-сервисах. Сервис можно использовать в двух режимах: Playfground и API. С помощью Playground можно протестировать возможности сервиса на единичных запросах, чтобы оценить качество ответов и изучить взаимодействие с сервисом. API позволяет интегрировать сервис в приложение и автоматизировать работу.

Smart-Reply.AI — онлайн-сервис для продавцов на маркет-плейсах и омниканальных ритейлеров. Сервис автоматически скачивает вопросы и отзывы из маркетплейсов, классифицирует их и готовит релевантные ответы на основе данных о товаре и специфичной для каждого продавца базы заний. В качестве генератиыной нейросети сервис использует YandexGPT в режиме Fine Tuning (дообученная модель).