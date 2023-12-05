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«VK Реклама» обновила визуальный конструктор событий для продвижения сайтов

Визуальный конструктор в «VK Рекламе» поможет предпринимателям адаптировать сайты для продвижения в интернете. Без помощи разработчиков и специального кода пользователи смогут в несколько кликов выбрать необходимые целевые действия. Данные позволяют алгоритмам платформы обучаться и привлекать новых клиентов, а рекламодателям — анализировать эффективность продвижения.

Для работы с инструментом необходимо установить на сайт пиксель «VK Рекламы». В визуальном конструкторе достаточно выбрать, какие действия и кнопки на сайте должны засчитываться как целевые. Например, кнопки «Купить», «Добавить в избранное», «Записаться» или переход на определенные страницы.

Разметка сайта также позволит формировать сегменты аудитории, которая совершила нужное действие, для повторной коммуникации. Салоны красоты смогут показать предложение со скидкой тем, кто записывался на услуги месяц назад, а магазины — пользователям, не завершившим заказ.

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