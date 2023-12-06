Количество пользователей VPN в России в 2023 г. выросло почти на 40%

Число россиян, пользующихся VPN, в 2023 г. выросло на 37% относительно 2022 г. и в 2,5 раза относительно 2021 г. Аналитики рекламного программатика компании Platforma изучили*, как жители российских регионов пользовались VPN за последние три года.

В 2022 г. популярность VPN выросла практически в два раза (на 87%) относительно 2021 г., а в 2023 г. темпы роста замедлились на фоне возросшей базы 2022 г.

Аналитики составили топ-5 регионов, в которых выявили наибольшую долю пользователей VPN в 2023 г: Москва – 11%; Краснодар и Краснодарский край – 9%; Санкт-Петербург – 8%; Ростов-на-Дону и Ростовская область – 5%; Пермь и Пермский край – 5%.

Доля столицы снизилась на 10 п.п. в 2023 г. относительно 2022 г. Краснодарский край потерял 3 п.п., а Санкт-Петербург и Ростовская область – по 1 п.п. Пермский край в этот же период сохранил свои позиции. Такие цифры могут свидетельствовать об активном росте пользователей VPN в других регионах, из-за чего и происходит перераспределение долей.

Примечательно, что доля мужчин, пользующихся сервисами обхода блокировки сайтов, в 2023 г. выросла на 8 п.п. Это может быть обусловлено тем, что мужчины стали активнее искать способы приобретения видеоигр и других цифровых продуктов на площадках, официально не работающих с Россией. Доля женщин среди пользователей VPN, напротив, снизилась в 2023 г. на 8 п.п.

По данным на 2023 г., основной возраст пользователей VPN– 35-44 года (63%), относительно 2022 г. их число снизилось на 4 п.п. В то время как доля использующих сервисы в возрасте 25-34 лет в 2023 г. выросла на 10 п.п. по сравнению с 2022 г.

«Блокировка зарубежных соцсетей, а также уход большого числа сервисов с российского рынка подстегнул пользователей к поиску удобных вариантов обхода ограничений. Это наглядно показывают данные исследования – за три исследуемых года почти 60% подключений к VPN приходятся на 2023 г. Несмотря на массовые блокировки этих сервисов, пользователи находят новые лазейки, а производители соответствующего ПО продолжают делать расширения для браузеров, которые в текущих условиях по-прежнему работают», — отметил руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

*Методология

Специалисты рекламного программатика Platforma проанализировали массив анонимизированных данных об интернет-трафике более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 гг.

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Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.