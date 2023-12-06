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МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом села в районе священного озера Сут-Холь в Туве

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске базовых станций 4G в селах Ак-Даш и Кызыл-Тайга Сут-Хольского района в Республике Тыва. Около 1000 местных жителей и туристы получили возможность полноценно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект реализован совместном с Министерством цифрового развития Республики Тыва. Ранее в Ак-Даше и Кызыл-Тайге не было стабильного сигнала сотовой связи – чтобы загрузить страницу в браузере или зайти в соцсети, сельчанам приходилось подниматься на возвышенность. Благодаря установке базовых станций МТС покрытие 4G появилось на всей территории населенных пунктов, в том числе в школах, Домах культуры и медпунктах. Местные жители могут пользоваться мессенджерами, «Госуслугами», смотреть фильмы онлайн в высоком качестве, звонить по видеосвязи.

В основном в Ак-Даше и Кызыл-Тайге занимаются сельским хозяйством: разводят овец, выращивают картофель, зерновые и бобовые культуры. Также Сут-Хольский кожуун (район) имеет немалый туристический потенциал. В часе езды от Кызыл-Тайги находится высокогорное озеро Сут-Холь, священное для жителей республики. А на территории самого села расположен радоновый источник Шаараш (Доргун), куда приезжают лечиться жители не только Тувы, но и других регионов.

«МТС планомерно закрывает белые пятна на карте покрытия 4G в республике. Вот и в малые села Ак-Даш и Кызыл-Тайга пришел быстрый мобильный интернет. Больше всего этому, конечно, радуется молодежь, но по опыту могу сказать, что современные цифровые сервисы осваивает и старшее поколение. Пенсионеры записываются к врачу онлайн, начинают пользоваться банковскими приложениями, и, конечно же, чаще общаются со своими городскими детьми и внуками благодаря мессенджерам и видеосвязи», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

«За последние три года вместе с МТС мы запустили 4G в десяти малых сельских населенных пунктах республики, в том числе – в труднодоступных и удаленных. Появление высокоскоростного интернета влияет на повышение качества жизни на селе: школьникам дает новые возможности для образования, фермерам и турбизнесу – для развития своего дела», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Идегел Монгуш.

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