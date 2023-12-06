МТС обеспечила скоростным интернетом жилой комплекс Discovery Парк от MR Group

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной и фиксированной связью высотный жилой комплекс Discovery Парк в Москве от девелопера MR Group. Жители комплекса смогут пользоваться в квартирах гигабитным домашним интернетом сразу на нескольких устройствах без потери качества и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жилой комплекс Discovery Парк, расположенный возле Химкинского лесопарка, состоит из четырех корпусов высотой до 30 метров общей площадью более 123 тыс. кв. метров, из которых жилая – около 68 тыс. кв. м. Для качественного покрытия помещений и территории комплекса МТС установила базовую станцию внутри комплекса. Помимо мобильной связи МТС провела в квартиры жилого квартала волоконно-оптическую сеть по технологии GPON, которая предоставляет доступ к широкополосному интернету на скорости до 1 Гбит/с.

Благодаря проведенным работам жители 1223 квартир Discovery Парк могут свободно пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и всеми возможностями мобильной связи на паркинге, коммерческих площадях, в местах общего пользования и лифтовых холлах комплекса.

«Современный городской житель предъявляет все более высокие требования к качеству и функциональности всего жилого пространства, что во многом зависит от наличия стабильного скоростного интернета, – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. – Мы активно сотрудничаем с лидерами девелоперского рынка, включая MR Group, в создании необходимой телеком-инфраструктуры в новостройках, обеспечивая таким образом жителям комфортный доступ к современным цифровым сервисам».

«Телекоммуникационная инфраструктура на сегодняшний день является неотъемлемой составляющей современного жилья. От того, насколько стабильно работает интернет и различные цифровые сервисы на его основе, во многом зависит и удовлетворенность резидентов наших жилых комплексов. МТС обладает всеми необходимыми ресурсами для создания качественных сетей связи, которые отвечали бы представлениям жителей Москвы о современном качественном жилье», — отметил Александр Сурменев, директор по девелопменту MR Group.

Ранее МТС подключила к домашнему интернету жилой комплекс «Discovery» от MR Group.

В ноябре 2023 г. МТС и MR Group подписали соглашение о стратегическом взаимодействии в создании комплексной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры на объектах застройщика в столичном регионе, что позволит запускать качественные услуги связи и современные цифровые сервисы в жилых комплексах, на объектах офисной, торговой и индустриальной недвижимости к моменту их ввода в эксплуатацию.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.